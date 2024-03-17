На трасі Дніпро — Павлоград на Дніпропетровщині сталася ДТП з маршрутним таксі, загинули четверо людей. Інформацію про це Суспільному підтвердили в обласній поліції.

Ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

Аварія сталася 17 березня вдень біля села Піщанка у Новомосковському районі. Маршрутна автівка Mercedes-benz Дніпро — Слов'янськ перевозила пасажирів.

За попередніми даними, 61-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням. Маршрутка перекинулася.

Пізніше з інформації поліції стало відомо, що за фактом смертельного ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху). Винуватцеві загрожує ув'язнення від п'яти до десяти років.

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