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На трасі на Дніпропетровщині сталася ДТП з маршрутним таксі: четверо загиблих, 13 травмованих
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На трасі на Дніпропетровщині сталася ДТП з маршрутним таксі: четверо загиблих, 13 травмованих

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ДТП, аварія
ДТП на трасі, 17 березня 2024 року. Фото: Патрульна поліція Дніпропетровщини

На трасі Дніпро — Павлоград на Дніпропетровщині сталася ДТП з маршрутним таксі, загинули четверо людей. Інформацію про це Суспільному підтвердили в обласній поліції.

Ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

Аварія сталася 17 березня вдень біля села Піщанка у Новомосковському районі. Маршрутна автівка Mercedes-benz Дніпро — Слов'янськ перевозила пасажирів.

За попередніми даними, 61-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням. Маршрутка перекинулася.

Пізніше з інформації поліції стало відомо, що за фактом смертельного ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху). Винуватцеві загрожує ув'язнення від п'яти до десяти років.

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