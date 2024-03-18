Розселення, працевлаштування, надання медичної допомоги. Суспільне підготувало інформацію, куди звернутись по допомогу переселенцям після приїзду у Кропивницький.

Прибуття до міста/заселення

Інформаційно-консультаційний супровід;

Розселення на одну-дві доби;

Телефони:

095 398 64 63

095 398 64 35

095 398 64 89

095 114 08 93

Кропивницький міський штаб з розселення вимушених переселенців

Адреса: вулиця Віктора Френчка, 72 ("Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю").

Реєстрація та отримання довідки

Оформлення та видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

Прийом заяв про надання допомоги на проживання;

Куди звертатись?

Для людей, які проживають на території Подільського та Фортечного районів, звертатись у Центр надання адміністративних послуг "Прозорий офіс" за адресою:

вулиця Архітектора Паученка, 41/26 (навпроти Краєзнавчого музею).

Телефони:

050 377 70 22

0522 30-97-90 (7)

096 539-00-34

095 933-00-59

0522 37-07-39

30-87-90 (8).

Допомога переселенцям з дітьми

Долучення дітей до дистанційного навчання

Куди звертатись: НВО №6

Адреса: вулиця Велика Перспективна, 39/63

Телефони: 050 64-50-125 або 0522 32 09 24

За бажанням батьки можуть звернутися до найближчої від їхнього місця перебування школи.

Консультації щодо влаштування дітей до сімейних форм виховання

Надання довідки про підтвердження сімейних, родинних зв'язків особи та дитини, яка прибула без супроводу законного представника;

Постановка на облік прийомних сімей, дитбудинків сімейного типу, опікунів, піклувальників, усиновлювачів, які приїхали з інших територій.

Куди звертатись?

Центр надання адміністративних послуг "Прозорий офіс"

Адреса: вулиця Архітектора Паученка, 41/26, кабінет 118, місце 69;

Телефони: 0522 30 87 90 (багатоканальний), 0522 35 83 33, 099 455 84 42 (цілодобово);

Графік роботи: понеділок-п'ятниця з 9:00 до 12:00

Медична допомога переселенцям

Звертатись у стаціонар №1 центральної міської лікарні за адресою: вулиця Ушакова, 3 а. Телефон – 095 17 50 116 (цілодобово);

Працевлаштування або отримання статусу безробітного

Звертатись у кропивницьку філію Кіровоградського обласного центру зайнятості за адресою: вулиця Є. Маланюка, 15.

Телефон: 0522 32 20 48 або 0522 24 53 91 з понеділка по четвер – з 08:00 до 17:00, у п'ятницю – з 08:00 до 15:45.

Допомога волонтерів

Благодійний фонд "Збережемо українців"

Гуманітарна допомога – одяг, постіль, продуктові набори, засоби гігієни, дитяче харчування, памперси. Надають поміч сім'ям з дітьми, які залишили зону бойових дій, людям похилого віку та з інвалідністю.

Працюють за адресою: вулиця Є. Маланюка, 21 а щодня, за попереднім записом.

Телефон: 050 88 20 882 – Андрій Сєдов.

Благодійний фонд "Милосердя" займається поселенням з організацією харчування.

Працює цілодобово за адресою: вулиця Преображенська, 37.

Телефон 073 00 700 78 – Володимир Лебедєв.

Товариство Червоного Хреста України за попереднім записом надає продуктові набори та засоби гігієни.

Працює за адресами:

вулиця Гоголя, 98, з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 15:00, телефон: 099 422 96 60;

вулиця Архангельська, 46 з понеділка по п'ятницю, телефон: 0522 32 16 20.

Асоціація професійних рієлторів Кропивницького – 066 865 70 18;

Спілка фахівців нерухомості майна України (Кропивницьке відділення) – 050 452 12 75, 068 452 12 75:

Звернення громадян – 0522 35 83 83, 35 83 84;

Гаряча лінія міського голови – 0 800 21 77 21.