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Пошкоджені будинки у селі: наслідки обстрілу Хмельниччини — фоторепортаж
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Пошкоджені будинки у селі: наслідки обстрілу Хмельниччини — фоторепортаж

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Пошкоджені будинки у селі: наслідки обстрілу Хмельниччини — фоторепортаж
Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу, 18 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Внаслідок вибухових хвиль ввечері 17 березня у приватних будинках одного з сіл Старокостянтинівської громади Хмельниччини повилітало скло з вікон й вибито двері.

Наслідки з місця — у фоторепортажі Суспільне Хмельницький.

Пошкоджені будинки у селі: наслідки обстрілу Хмельниччини — фоторепортаж
Дірка у стіні внаслідок вибухової хвилі, 18 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

В одному з будинків вибиті вікна, двері, пошкодженні стіни й покрівля.

Пошкоджені будинки у селі: наслідки обстрілу Хмельниччини — фоторепортаж
Хлопець стоїть біля вибитої стіни й вікна власного будинку, 18 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Пошкоджені будинки у селі: наслідки обстрілу Хмельниччини — фоторепортаж
Пошкоджений будинок, вікна й покрівля, 18 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Наразі на місці працює комісія для встановлення обсягу завданих пошкоджень унаслідок обстрілу, каже кореспондентка Суспільне Хмельницький.

Пошкоджені будинки у селі: наслідки обстрілу Хмельниччини — фоторепортаж
Хлопець біля вибитої стіни й вікна власного будинку, 18 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Що відомо про обстріл Хмельниччини 17 березня 2024 року

  • На Хмельниччині ввечері 17 березня було чутно вибух. Сили протиповітряної оборони збили один БпЛА типу "Shahed".
  • Внаслідок обстрілу травмувалась жінка 1976 року народження. ЇЇ прооперували. Наразі вона у стані середньої важкості, перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні.
  • Через обстріл пошкоджено приватне житло в одному з сіл Старокостянтинівської громади. В інших будинках поблизу вибиті вікна і двері.

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