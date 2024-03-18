Пошкоджені будинки у селі: наслідки обстрілу Хмельниччини — фоторепортаж

Внаслідок вибухових хвиль ввечері 17 березня у приватних будинках одного з сіл Старокостянтинівської громади Хмельниччини повилітало скло з вікон й вибито двері.
Наслідки з місця — у фоторепортажі Суспільне Хмельницький.
Дірка у стіні внаслідок вибухової хвилі, 18 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький
В одному з будинків вибиті вікна, двері, пошкодженні стіни й покрівля.
Хлопець стоїть біля вибитої стіни й вікна власного будинку, 18 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький
Пошкоджений будинок, вікна й покрівля, 18 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький
Наразі на місці працює комісія для встановлення обсягу завданих пошкоджень унаслідок обстрілу, каже кореспондентка Суспільне Хмельницький.
Хлопець біля вибитої стіни й вікна власного будинку, 18 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький
Що відомо про обстріл Хмельниччини 17 березня 2024 року
- На Хмельниччині ввечері 17 березня було чутно вибух. Сили протиповітряної оборони збили один БпЛА типу "Shahed".
- Внаслідок обстрілу травмувалась жінка 1976 року народження. ЇЇ прооперували. Наразі вона у стані середньої важкості, перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні.
- Через обстріл пошкоджено приватне житло в одному з сіл Старокостянтинівської громади. В інших будинках поблизу вибиті вікна і двері.
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