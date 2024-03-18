Унаслідок обстрілу Хмельниччини ввечері 17 березня пошкоджено приватне житло в одному з сіл Старокостянтинівської громади. В інших будинках поблизу вибиті вікна і двері.

Про це Суспільне Хмельницький розповів мер Старокостянтинова Микола Мельничук.

"Потрапило у самий будинок. Пробило зовнішню стіну. У кімнаті спала жінка, її серйозно зачепило: "вибило" плече, перелом руки, пошкоджено обличчя. Пробило стіну-перегородку. Крім того, іншу стіну теж пробило і вийшло назовні. Помешкання ушкодило серйозно, стіни залишились, але діри там великі. У будинках поряд вибиті вікна і двері", — пояснив Микола Мельничук.

За його словами, наразі на місці працює комісія для встановлення обсягу завданих пошкоджень унаслідок обстрілу.

Що відомо про вибухи на Хмельниччині 17 березня

На Хмельниччині сили протиповітряної оборони збили один БпЛА типу "Shahed".

Унаслідок обстрілу травмована жінка 1976 року народження.

Через "шахедну" атаку є пошкодження житлових будинків в одній з громад Хмельниччини.

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