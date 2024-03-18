Унаслідок обстрілу Хмельниччини ввечері 17 березня пошкоджено приватне житло в одному з сіл Старокостянтинівської громади. В інших будинках поблизу вибиті вікна і двері.
Про це Суспільне Хмельницький розповів мер Старокостянтинова Микола Мельничук.
"Потрапило у самий будинок. Пробило зовнішню стіну. У кімнаті спала жінка, її серйозно зачепило: "вибило" плече, перелом руки, пошкоджено обличчя. Пробило стіну-перегородку. Крім того, іншу стіну теж пробило і вийшло назовні. Помешкання ушкодило серйозно, стіни залишились, але діри там великі. У будинках поряд вибиті вікна і двері", — пояснив Микола Мельничук.
За його словами, наразі на місці працює комісія для встановлення обсягу завданих пошкоджень унаслідок обстрілу.
Що відомо про вибухи на Хмельниччині 17 березня
- На Хмельниччині сили протиповітряної оборони збили один БпЛА типу "Shahed".
- Унаслідок обстрілу травмована жінка 1976 року народження.
- Через "шахедну" атаку є пошкодження житлових будинків в одній з громад Хмельниччини.
Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.
Читати ще