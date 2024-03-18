Шольц попередив, що операція ЦАХАЛу в Рафаху матиме "страшно високу ціну"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про "страшно високу ціну" наступу Ізраїлю на угруповання ХАМАС у Секторі Гази. Він заявив, що світ не може стояти осторонь і спостерігати, як палестинцям загрожує голодна смерть в анклаві.

Про це він заявив виступаючи після переговорів із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Єрусалимі, передає Reuters.

Шольц зазначив, що стурбований з приводу великою кількістю жертв серед цивільного населення та недостатньої кількості допомоги, що надходить до Гази, де, як кажуть гуманітарні організації, назріває голод.

"Що гірше стає становище людей у ​​Газі, то частіше виникає питання: незалежно від того, наскільки важлива мета, чи може вона виправдати такі жахливо високі витрати, чи існують інші способи досягти вашої мети?", — сказав канцлер ФРН.

Поїздка Шольца в неділю до Йорданії та Ізраїлю відбулася після того, як Ізраїль у п'ятницю схвалив план нападу на місто Рафах у Секторі Гази на кордоні з Єгиптом.

Глобальні союзники та критики закликали Нетаньяху утриматися від нападу на Рафах, побоюючись масових жертв серед цивільного населення. Але Ізраїль стверджує, що це один з останніх опорних пунктів ХАМАС, який він пообіцяв знищити, і що жителі будуть евакуйовані.

"Як ми можемо захистити понад 1,5 мільйона людей? Куди вони можуть подітися?" - запитав Шольц. Він попередив, що велика кількість цивільних жертв, які можуть виникнути внаслідок нападу на Рафах, "ускладнить мир у регіоні".

Після переговорів з королем Йорданії Абдаллою в йорданському порту Акаба на Червоному морі, Шольц наголосив необхідність "невідкладного і масового покращення умов для розподілу допомоги".

"Ми не можемо лишати байдужими і дивитися, як палестинцям загрожує голодна смерть. Це не те, за що ми виступаємо", — наголосив він.

За словами Шольца, стійка безпека буде досягнута не через "вищі стіни та глибші рови", а через позитивну перспективу як для ізраїльського, так і для палестинського народів, що означає рішення про створення двох держав. Для цього палестинську владу необхідно реформувати та зміцнити як кадрово, так і структурно, сказав він.

"Довга безпека для майбутніх поколінь ізраїльтян залежить від рішення з палестинцями, а не проти них. Терор не можна перемогти тільки військовими засобами", – сказав німецький канцлер.

Говорячи з журналістами в йорданському порту Акаба на Червоному морі, Шольц сказав, що "зрозуміло, що ми повинні зробити все, щоб ситуація не погіршилася, більше ніж є".

Водночас він не відповів прямо на запитання про те, чи відреагує Німеччина на широкомасштабний наступ у Рафаху, наприклад, обмеживши експорт німецької зброї до Ізраїлю.

Вторгнення бойовиків руху ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня 2023 року Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 жовтня погодився сформувати уряд національної єдності з членами опозиції, включаючи колишніх генералів, щоб керувати країною через кабінет міністрів у воєнний час.

Того ж дня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу на території анклаву.

13 жовтня 2023 року Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". 27 жовтня минулого року речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня 2023 року повідомив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада 2023 року сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборони палестинського руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня вперше для евакуації іноземців відкрили контрольно-пропускний пункт "Рафах", що на кордоні з Єгиптом.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над містом Газа. Через місяць стало відомо, що ЦАХАЛ зруйнував мережу тунелів ХАМАСу в Газі. 24 грудня 2023 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що ЦАХАЛ посилює бойові дії на території Сектору Гази.

Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, яке супроводжувалося щоденним звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу в Червоному морі єменські хусити, яких підтримують терористичні угруповання та Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що завдають ударів по кораблях Ізраїля та їх союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно зі Сполученим Королівством завдали ударів по силах хуситів в Ємені.