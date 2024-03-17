Прем'єр Ізраїлю анонсував військову операцію ЦАХАЛу в Рафаху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська Армія оборони (ЦАХАЛ) незабаром розпочне військову операцію в Рафаху.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ми розпочнемо операцію у Рафаху. Це триватиме кілька тижнів, але це станеться", — сказав Нетаньягу на початку засідання уряду. При цьому глава ізраїльського уряду не уточнив, чи він мав на увазі, що операція триватиме "тижнями" чи почнеться "через тижні".

За його словами, це допоможе повернути заручників та прискорить мирні перемовини. Також Нетаньягу висловив невдоволення спробами деяких країн зупинити війну до досягнення всіх поставлених Ізраїлем цілей.

"Вони роблять це, висуваючи помилкові звинувачення проти армії, уряду та прем'єр-міністра Ізраїлю", — зазначив він.

Прем'єр наголосив, що "жодний міжнародний тиск не зупинить" країну у досягненні всіх цілей війни: ліквідацію ХАМАС, звільнення всіх заручників і забезпечення того, щоб Газа перестала становити загрозу для Ізраїлю.

"Для цього ми також будемо працювати в Рафаху. Це єдиний спосіб знищити решту угрупування ХАМАС, це єдиний спосіб усунути військовий тиск, необхідний для звільнення всіх наших заручників. З цією метою ми затверджуємо військовий план операції в Рафаху, включаючи кроки з евакуації цивільного населення з районів бойових дій. Це необхідний крок напередодні військових дій", — сказав Нетаньягу.

Як пише видання, Рафах — це останнє відносно безпечне місце в багатолюдному анклаві Сектору Гази на кордоні з Єгиптом. За повідомленнями ООН, нині там важка гуманітарна ситуація та назріває голод.

Вторгнення бойовиків руху ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня 2023 року Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 жовтня погодився сформувати уряд національної єдності з членами опозиції, включаючи колишніх генералів, щоб керувати країною через кабінет міністрів у воєнний час.

Того ж дня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу на території анклаву.

13 жовтня 2023 року Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". 27 жовтня минулого року речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня 2023 року повідомив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада 2023 року сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборони палестинського руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня вперше для евакуації іноземців відкрили контрольно-пропускний пункт "Рафах", що на кордоні з Єгиптом.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над містом Газа. Через місяць стало відомо, що ЦАХАЛ зруйнував мережу тунелів ХАМАСу в Газі. 24 грудня 2023 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що ЦАХАЛ посилює бойові дії на території Сектору Гази.

Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, яке супроводжувалося щоденним звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу в Червоному морі єменські хусити, яких підтримують терористичні угруповання та Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що завдають ударів по кораблях Ізраїля та їх союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно зі Сполученим Королівством завдали ударів по силах хуситів в Ємені.