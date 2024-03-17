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Уряд збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців — Мінветеранів
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Уряд збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців — Мінветеранів

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ЗСУ
Будівля Кабміну України. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України збільшив розмір державної соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців. Йдеться про дітей загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ з-поміж людей, які добровільно брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства ветеранів України.

"Це дає змогу вже з 1 квітня цього року автоматично підвищити розмір виплати з 2361 грн до 7800 на одного неповнолітнього та до 6100 грн — на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.Таким чином, уряд врегулював питання виплат соцдопомоги й дітям добровольців, яким відповідно до закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” встановлено статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України", — йдеться у повідомленні.

За словами тимчасового виконувача обов'язків глави Мінветеранів Олександра Порхуна, зміни були ініційовані за результатами робочих зустрічей з родинами загиблих добровольців.

"Мінветеранів звернулося до Мінсоцполітики з проханням врегулювати питання призначення виплат у зв’язку з втратою годувальника членам сімей загиблих. Як результат, з 1 квітня діти загиблих добровольців будуть отримувати адресну допомогу в підвищених розмірах. Тому рішення уряду – це питання відновлення соціальної справедливості, адже діти загиблих добровольців, які стали на захист держави після 24 лютого 2022 року, отримували виплати нижчі за інших дітей загиблих захисників", — розповів Порхун.

За прогнозами Міністерства у справах ветеранів, після війни в Україні налічуватиметься близько 3 млн ветеранів. Наразі Мінветеранів активно працює над запровадженням механізму переходу від військової кар’єри до цивільного життя.

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