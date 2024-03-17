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"Основна задача — підвищити знання людей про зброю". У Миколаєві відбувся тренінг з поводження зі зброєю
ЗброяВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Основна задача — підвищити знання людей про зброю". У Миколаєві відбувся тренінг з поводження зі зброєю

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У Миколаєві навчали, як відрізняти та поводитися зі стрілецькою зброєю, а також оформлювати відповідні документи. Це робили під час тренінгу від Центру готовності цивільних. Захід відвідали 13 людей.

На тренінгу побували кореспонденти Суспільного.

Військовослужбовець 37-ї окремої бригади морської піхоти Ярослав розповідає про основні типи карабінів та рушниць, дозволених для цивільних людей.

"Основна задача — підвищити знання людей про зброю. Тому що за статистикою цивільні бояться зброї. Наша задача — зняти всякі забобони. Розказати, як людям законно отримати зброю. І головне навчити їх безпечного поводження зі зброєю", — пояснює Ярослав.

Інструктор Ярослав показує зразки стрілецької зброї
Інструктор Ярослав показує зразки стрілецької зброї. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

На столах рушниця, карабіни різних калібрів та країн виготовлення. Спочатку інструктор розповів про запобіжник, перпендикулярне положення вказівного пальця до спускового гачка та про інші ази безпечного поводження зі зброєю. На прикладі автомата Калашникова учасники перевірили наявність набою в патроннику, працювали із запобіжником та магазином.

Зразки стрілецької зброї
Зразки стрілецької зброї. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Учасниця тренінгу Ганна Чмельова говорить, що зброя потрібна, але не визначилась, яка саме.

"Для кожного під час війни українця. Це важлива навичка, тому що боронити свою рідну землю, свій Миколаїв. Без цих навичок неможливо. І така впевненість в собі, що ти можеш захистити себе своїх рідних. Ну, взагалі треба", — каже жінка.

Я думаю, що маємо переймати досвід інших країн – це Ізраїль і інші, тому що у нас поряд такий ворог. Це росія з маленької літери.
Учасниця тренінгу Ганна Чмельова
Учасниця тренінгу Ганна Чмельова. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Зі слів інструктора, учасникам тренінгу розповідають про різницю між гладким стволом та нарізним, про типи калібрів, основні відмінності між натівськими зразками зброї та пострадянськими. Зброя, на якій тренується група, охолощена, тобто не стріляє.

Інструктор на тренінгу знайомить зі зразками зброї
Інструктор на тренінгу знайомить зі зразками зброї. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Тренінг триває чотири години. Участь можуть взяти всі охочі. Анонсують захід у соцмережах за п’ять днів до навчання, говорить представниця Центру готовності цивільних Ольга.

"Люди були готові, бо ми живемо в країні з війною. У нас війна, періодичність наших тренінгів – раз на тиждень це мінімум. Вихідними працюємо, бо в будні дні люди працюють і не мають змоги до нас прийти", — зазначила Ольга.

Представниця Центру готовності цивільних Ольга
Представниця Центру готовності цивільних Ольга. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

По завершенню учасники знатимуть алгоритм отримання дозволу та придбання дозволеної цивільним зброї, говорить Ярослав. Представники центру готовності цивільних від фонду Сергія Притули також організовують тренінги з мінної безпеки, психологічної підтримки, протистояння ІПСО, домедичної допомоги, зі збирання дронів.

"Вхід на заходи у форматі free donation. Це вільний донат, тобто в нас немає обов’язкового. Це вільний донат, який йде на розвиток та допомогу нашим військовим", — говорить Ольга.

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