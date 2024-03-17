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Похолодання й дощі. Погода у Кіровоградській області на наступний тиждень
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Похолодання й дощі. Погода у Кіровоградській області на наступний тиждень

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Похолодання й дощі. Погода у Кіровоградській області на наступний тиждень
Крижні на річці Південний Буг, Гайворонська громада. Фото: Facebook/Fox Warr (група "Природа Кіровоградщини")

У Кіровоградській області на початку тижня прогнозують зниження температури й дощі. Тепліше стане у четвер і п'ятницю.

Як повідомляють у Кіровоградському обласному центрі з гідрометеорології, 18 березня буде хмарна погода, з помірним дощем. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний ️з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла. У Кропивницькому вночі 3-5° тепла, вдень 4-6° тепла.

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, 19 і 20 березня упродовж доби можливий дощ, уночі з мокрим снігом. Уночі від 2° морозу до 2° тепла. Удень 4-8° тепла.

21 і 22 березня опадів не прогнозують. Уночі від 0 до 4° тепла. Удень 6-10° тепла.

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