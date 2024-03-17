НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Життя Харкова та області у фото: 11-17 березня
ФотографіяВторгнення Росії в УкраїнуЛЮДИРегіони

Життя Харкова та області у фото: 11-17 березня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
евакуація харківська область
Евакуація дітей з родинами з Харківщини, березень 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Акції на підтримку військовополонених, евакуація дітей з Куп'янського району, будівництво лінії фортифікацій та "водіння козла" центром Харкова — яким був тиждень, дивіться у підбірці Суспільне Харків.

Будівництво другої лінії фортифікацій

Другу лінію фортифікацій почали зводити на Харківщини у березні 2024 року вздовж кордону з Росією. За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, це третій етап будівництва оборонних споруд на Харківщині, він передбачає зведення сотень взводних опорних пунктів з траншеями на тисячі метрів завдовжки.

друга лінія фортифікацій на харківщині
Другу лінію фортифікацій будують на Харківщині, березень 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Евакуація дітей з Куп'янського району

"Тато, я тебе люблю" — такий напис крейдою на воротах лишила 8-річна Поліна, яку разом з мамою 15 березня евакуювали з села Рогозянки Куп'янського району. Тато Поліни лишився вдома разом з бабусею. Мама з донькою поїхали до Харкова. Як минув черговий день евакуації — читайте в матеріалі Суспільне.

евакуація з харківщини
Напис Поліни на воротах. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

евакуація дітей з харківської області
Бабуся Тетяна обіймає Поліну на прощання, 15 березня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Прибирання Лопанської набережної

16 березня понад півсотні харків'ян зібралися поблизу вулиці Конторської, щоб прибрати сміття з набережної річки Лопані.

прибирання лопанської набережної
Жителі Харкова прибирають набережну Лопані, 16 березня 2024 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Акції на підтримку військовополонених

16 та 17 березня у Харкові відбулися дві акції на підтримку військовополонених. 16 березня у центрі Харкова родичі зниклих безвісти та полонених військових провели акцію-перформанс "Два серця в полоні". 17 березня близько сотні людей зібралися біля намету "Все для перемоги", щоб підтримати полонених захисників маріупольського гарнізону. На акції також вшанували пам'ять загиблих у маріупольському драмтеатрі.

полон вбиває
Валерія Волкова та її хлопець Дмитро на акції на підтримку військовополонених, Харків, 17 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Історія родини з Харкова, яка вижила під час пожежі по вулиці Котельній

Родина Гребенкіних з вулиці Котельної у Харкові вижила під час російського удару по нафтобазі в Немишлянському районі 9 лютого — тоді внаслідок виливу палива загорілася вулиця. Семеро людей загинули у пожежі, вогонь знищив 15 будинків. Гребенкіни серед тих, хто втратив житло і друзів. Як вдалося вижити та як відновлюють будинок, Олена Гребенкіна розказала Суспільне Харків.

вулиця котельна у Харкові
Олена Гребенкіна йде згорілими хатами по вулиці Котельній, березень 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Адреса дитинства": історія багатодітної родини Ватащуків

Багатодітна родина Ватащуків тікала з Куп’янщини під обстрілами, переїжджали з місця на місце з п’ятьма дітьми, згодом всиновила ще чотирьох, а цього року отримали нове житло. Це друга сім’я з Харківщини, яка стала учасницею проєкту "Адреса дитинства" за ініціативи дружини президента Олени Зеленської. В рамках проєкту для дитячих будинків сімейного типу, які втратили житло через війну, будують нові оселі. Новий дім для Ватащуків збудували на Харківщині — у громаді, віддаленій від лінії фронту та російського кордону.

родина ватащуків
Багатодітна родина Ватащуків всиновила ще чотирьох дітей за час повномасштабного вторгнення, березень 2024 року, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Росіяни викрали пенсіонера з Оскола через водолазний костюм

Тетяна Товстокора з літа 2022 року чекає на звільнення чоловіка Павла з російського полону. На початку повномасштабної війни їхнє село Оскіл під Ізюмом окупували російські війська. 59-річного Павла Товстокорого, який має інвалідність, викрали з будинку.

оскіл
Дружина полоненого Тетяна Товстокора, Харківська область, березень 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Сім років прожив в окупації на Луганщині, з 18 років пішов на фронт: історія бійця

20-річний боєць 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії Денис з позивним "Мобі Дік" родом з Алчевська, що на Луганщині. Коли Денису було 11 років, його місто окупувала Росія. Сім років хлопець прожив під окупацією, а у 18 років переїхав до Харкова разом з дівчиною на навчання. Коли почалось повномасштабне вторгнення РФ, Денис пішов на захист держави. Його батько лишився жити в окупованому Маріуполі, а мати — переїхала до Росії.

нацгвардієць
Денис з позивним "Мобі Дік". Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Центром Харкова "водили козла"

У середмісті Харкова 17 березня учасники фольклорного колективу "Муравський шлях" виконали обряд "водіння козла". Цей обряд був поширений на Слобожанщині наприкінці ХІХ століття.

водіння козла
Обряд "водіння козла", Харків, 17 березня 2024 року. Фото: Суспільне Харків

Вирощування пшениці стає збитковим для аграріїв Харківщини

Утричі менше, ніж до повномасштабної війни, посіяв озимої пшениці фермер Іван Биков з Харківщини — й частину посівів планує пустити на добрива. Говорить, вирощувати пшеницю стало економічно недоцільно: витратні матеріали подорожчали, а ціни на зерно навпаки — впали.

іван биков
Фермер Іван Биков на полі з озиминою на Чугуївщині, березень 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Вінниця в кольорі: у закордонному архіві віднайшли одну з найдавніших фотографій міста
Вінниця в кольорі: у закордонному архіві віднайшли одну з найдавніших фотографій міста
Боротьба та підтримка: як минув тиждень на Миколаївщині у фото
Боротьба та підтримка: як минув тиждень на Миколаївщині у фото
Кіт Характерник
Кіт Характерник: історія бійця Юрія Костишина, який фотографує на фронті
фото, виставка, доброволець
"Бунтівні серця". У Дніпрі доброволець представив виставку фото бойових буднів
На початок