Життя Харкова та області у фото: 11-17 березня

Акції на підтримку військовополонених, евакуація дітей з Куп'янського району, будівництво лінії фортифікацій та "водіння козла" центром Харкова — яким був тиждень, дивіться у підбірці Суспільне Харків.

Будівництво другої лінії фортифікацій

Другу лінію фортифікацій почали зводити на Харківщини у березні 2024 року вздовж кордону з Росією. За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, це третій етап будівництва оборонних споруд на Харківщині, він передбачає зведення сотень взводних опорних пунктів з траншеями на тисячі метрів завдовжки.

Другу лінію фортифікацій будують на Харківщині, березень 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Евакуація дітей з Куп'янського району

"Тато, я тебе люблю" — такий напис крейдою на воротах лишила 8-річна Поліна, яку разом з мамою 15 березня евакуювали з села Рогозянки Куп'янського району. Тато Поліни лишився вдома разом з бабусею. Мама з донькою поїхали до Харкова. Як минув черговий день евакуації — читайте в матеріалі Суспільне.

Напис Поліни на воротах. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Бабуся Тетяна обіймає Поліну на прощання, 15 березня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Прибирання Лопанської набережної

16 березня понад півсотні харків'ян зібралися поблизу вулиці Конторської, щоб прибрати сміття з набережної річки Лопані.

Жителі Харкова прибирають набережну Лопані, 16 березня 2024 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Акції на підтримку військовополонених

16 та 17 березня у Харкові відбулися дві акції на підтримку військовополонених. 16 березня у центрі Харкова родичі зниклих безвісти та полонених військових провели акцію-перформанс "Два серця в полоні". 17 березня близько сотні людей зібралися біля намету "Все для перемоги", щоб підтримати полонених захисників маріупольського гарнізону. На акції також вшанували пам'ять загиблих у маріупольському драмтеатрі.

Валерія Волкова та її хлопець Дмитро на акції на підтримку військовополонених, Харків, 17 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Історія родини з Харкова, яка вижила під час пожежі по вулиці Котельній

Родина Гребенкіних з вулиці Котельної у Харкові вижила під час російського удару по нафтобазі в Немишлянському районі 9 лютого — тоді внаслідок виливу палива загорілася вулиця. Семеро людей загинули у пожежі, вогонь знищив 15 будинків. Гребенкіни серед тих, хто втратив житло і друзів. Як вдалося вижити та як відновлюють будинок, Олена Гребенкіна розказала Суспільне Харків.

Олена Гребенкіна йде згорілими хатами по вулиці Котельній, березень 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Адреса дитинства": історія багатодітної родини Ватащуків

Багатодітна родина Ватащуків тікала з Куп’янщини під обстрілами, переїжджали з місця на місце з п’ятьма дітьми, згодом всиновила ще чотирьох, а цього року отримали нове житло. Це друга сім’я з Харківщини, яка стала учасницею проєкту "Адреса дитинства" за ініціативи дружини президента Олени Зеленської. В рамках проєкту для дитячих будинків сімейного типу, які втратили житло через війну, будують нові оселі. Новий дім для Ватащуків збудували на Харківщині — у громаді, віддаленій від лінії фронту та російського кордону.

Багатодітна родина Ватащуків всиновила ще чотирьох дітей за час повномасштабного вторгнення, березень 2024 року, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Росіяни викрали пенсіонера з Оскола через водолазний костюм

Тетяна Товстокора з літа 2022 року чекає на звільнення чоловіка Павла з російського полону. На початку повномасштабної війни їхнє село Оскіл під Ізюмом окупували російські війська. 59-річного Павла Товстокорого, який має інвалідність, викрали з будинку.

Дружина полоненого Тетяна Товстокора, Харківська область, березень 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Сім років прожив в окупації на Луганщині, з 18 років пішов на фронт: історія бійця

20-річний боєць 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії Денис з позивним "Мобі Дік" родом з Алчевська, що на Луганщині. Коли Денису було 11 років, його місто окупувала Росія. Сім років хлопець прожив під окупацією, а у 18 років переїхав до Харкова разом з дівчиною на навчання. Коли почалось повномасштабне вторгнення РФ, Денис пішов на захист держави. Його батько лишився жити в окупованому Маріуполі, а мати — переїхала до Росії.

Денис з позивним "Мобі Дік". Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Центром Харкова "водили козла"

У середмісті Харкова 17 березня учасники фольклорного колективу "Муравський шлях" виконали обряд "водіння козла". Цей обряд був поширений на Слобожанщині наприкінці ХІХ століття.

Обряд "водіння козла", Харків, 17 березня 2024 року. Фото: Суспільне Харків

Вирощування пшениці стає збитковим для аграріїв Харківщини

Утричі менше, ніж до повномасштабної війни, посіяв озимої пшениці фермер Іван Биков з Харківщини — й частину посівів планує пустити на добрива. Говорить, вирощувати пшеницю стало економічно недоцільно: витратні матеріали подорожчали, а ціни на зерно навпаки — впали.

Фермер Іван Биков на полі з озиминою на Чугуївщині, березень 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

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