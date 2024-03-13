Родина Гребенкіних з вулиці Котельної у Харкові вижила під час російського удару по нафтобазі в Немишлянському районі 9 лютого — тоді внаслідок виливу палива загорілася вулиця. Семеро людей загинули у пожежі, вогонь знищив 15 будинків. Гребенкіни серед тих, хто втратив житло і друзів.

Як вдалося вижити та як відновлюють будинок, Олена Гребенкіна розказала Суспільне Харків.

"Будували домівку по цеглинці": історія родини з вулиці Котельної, яка частково згоріла після удару РФ

Родина жила у будинку на вулиці Котельній з 2006 року.

"У 2008 році у нас народилася донечка, а у 2016 народився син. Ми жили тут усією сім’єю. Поступово – великі були вкладення – будували будинок. По цеглинці. Я ще навіть пам'ятаю, коли була вагітна донькою, у нас привезли велику машину цегли, і я цеглинки давала чоловіку. Підносила, а він відносив уже до будинку", — розповідає Олена Гребенкіна.

Олена Гребенкіна поблизу згорілого будинку у Харкові, березень 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Каже, що вечір, коли російські "Шахеди" вдарили по нафтобазі поруч, памятає похвилинно.

"9 лютого ми всі були вдома. Саме в той день я ще не спала, донька теж не спала. Чоловік і син вже спали. У нас вікна у спальні виходили на нафтобазу. Це було десь о 22:40. У кімнаті було — як світанок. Був спалах і світло, яке не згасало. Я розбудила чоловіка, почала телефонувати у службу 112. Дивилася у вікно, і одразу було друге влучання. Коли я телефонувала у службу, в цей момент мені у двір почало литися. Об’єм був дуже великий. Вся лава, яка неслася, великою площею поринала у двір. Вогонь нісся по вулиці, як іскра, яка потрапляє до палива", — розповідає жителька вулиці Котельної.

Врятував ліхтарик чоловіка: "Нам здавалося, що ми кричимо і нас чутно, а на фоні того, що відбувалося за двором, не було чутно"

Родина Гребенкіних у чому була вибігла на вулицю: Олена каже — сподівалися добігти до машини і на ній виїхати з зони пожежі, що ширилася. Не встигли — авто спалахнуло, подружжя з дітьми побігло назад у будинок.

Рятувальники гасять пожежу у будинку, що спалахнула після російського удару по нафтобазі у Харкові, 9 лютого 2024 року. Фото: Вʼячеслав Мавричев/Суспільне Харків

"Вийти вже фізично було просто неможливо. Вогонь був усюди. І в сусідніх дворах. Ми були, як у пастці вогню. Ми чекали, коли приїдуть рятувальники, на другому поверсі. Як нам потім сказали, нас врятувало те, що у чоловіка був на лобі ліхтарик, який блимав. І рятувальники помітили у вікні цей ліхтарик, і саме він нас врятував", — говорить Олена.

Нам здавалося, що ми кричимо і нас чутно, а на фоні того, що відбувалося за двором, не було чутно. Потім пробили паркан наш, і через цей вхід зайшли до нас рятувальники і нас врятували. Ми вийшли, і навіть собака, кіт — всі живі. Наш будинок — наша фортеця, і ми залишились живі.

Син не знає про загибель друга: родини Путятіних та Гребенкіних дружили

Через пожежу Гребенкіни втратили будинок та два авто, однак Олена каже, що найважче пережити смерть друзів — у вогні загинула вся родина Путятіних, які жили по сусідству. Олена згадує — спілкувалися щодня.

Меморіал поблизу будинку родини Путятіних, яка загинула під час пожежі після удару по нафтобазі у Харкові, березень 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Я ще не можу це пережити. Малий у мене ще не знає про це. Кожен раз, коли ми сідаємо робити уроки, він постійно згадує: "А пам'ятаєш, як з Олексієм гуляли?". Тиждень тому завдання по навколишньому світу, коли треба було намалювати свого друга. Я кажу: "Кого будемо малювати?". А він каже: "Будемо малювати Олексія — які у нього очі, волосся". Це дуже складно. У мене Ольга вискакує в листуваннях або в Instagram. Підписники Ольга і Григорій", — говорить Олена Гребенкіна.

Мабуть, після влучання у перші дні було легше, ніж зараз. Зараз я не можу зрозуміти, що їх вже немає. Я навіть не знаю, як сину про це сказати.

Обгорілий знак "Вулиця Котельна", березень 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Я була вражена, скільки людей відгукнулися на нашу ситуацію, на наше горе, на біду нашої родини. Люди були готові допомагати і матеріально, і фізично: продуктами, перевозити речі. Була одна посилка, яка була продумана до дрібниць. Вона була для дітей: іграшка, цукерки, зошити, олівці, фломастери, футболка, капці, для дочки косметичка. Я б для дитини поклала б теж саме. Автівки для сина, тому що він втратив усі іграшки свої. Для нього це стрес. Дочка більш доросла, а малому сім років — дуже болісно сприймає ситуацію, що втратив усе. Він хоче додому", — говорить Олена Гребенкіна.

Родина хоче додому: "Зараз все треба робити спочатку"

Після пожежі Гребенкіни мешкають у друзів на Салтівці — вдома жити неможливо, каже Олена.

"Зараз все треба робити спочатку. Залишилися тільки стіни. Комунікації знищені: електрика, водопостачання, газ. Всередині кімнат наша спальня вигоріла вщент. У доньки на третьому поверсі нічого не залишилося. Підлога прогоріла", — говорить Олена.

Олена Гребенкіна на згорілому подвір'ї, березень 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Найперше Гребенкіни вирішили відновлювати електрику.

"Ми почали відбудовувати зараз, тому що дуже великі процеси, які потребують часу. Це може затягнутися на роки. Це не перший будинок, який ми втратили. Я з Луганської області. Моїх батьків ми вивозили під кулями, і там вже два будинки ми втратили", — каже Гребенкіна.

Наступний новий рік, говорить Олена, хоче зустріти вдома.

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