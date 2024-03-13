Багатодітна родина Ватащуків тікала з Куп’янщини під обстрілами, переїжджали з місця на місце з п’ятьма дітьми, згодом всиновила ще чотирьох, а цього року отримали нове житло. Це друга сім’я з Харківщини, яка стала учасницею проєкту "Адреса дитинства" за ініціативи дружини президента Олени Зеленської. В рамках проєкту для дитячих будинків сімейного типу, які втратили житло через війну, будують нові оселі. Новий дім для Ватащуків збудували на Харківщині — у громаді, віддаленій від лінії фронту та російського кордону.

Як обживається сім’я на новому місці — матеріал Суспільне Харків.

Пережили окупацію та втратили дім. Родина з Харківщини отримала новий будинок за проєктом "Адреса дитинства"

У червні 2023 року родина Ватащуків потрапила до проєкту дружини президента Олени Зеленської "Адреса дитинства", що фінансується коштом міжнародних партнерів. Від моменту реєстрації у проєкті до зведення власного будинку минуло вісім місяців.

"Ми вже четверта родина в Україні, яка отримала ключі від такого будинку. По соцмережі ми бачили, які будинки й що у кожного буде своя кімната. Ми ще до того, як вселитися у цей будинок, кожен з дітей обирав, з ким хоче бути в кімнаті", — говорить багатодітна мати Ангеліна Ватащук.

Багатодітна родина Ватащуків отримала новий будинок у рамках проєкту "Адреса дитинства", березень 2024 року, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Ватащуки — переселенці з Курилівки під Куп’янськом. Родина пережила російську окупацію, а у вересні 2022 року тікали з рідного села під обстрілами, розповідає Ангеліна. Кілька разів переїжджали з місця на місце. За її словами, повертатися додому нині небезпечно.

"Після того, як ми вже потрапили в "Адресу дитинства", вже було три влучання біля будинку. Вікна повилітали, ще більше пошкоджений будинок. Туди не повернешся. Навіть не тому, що у когось будинок побитий, а тому, що школи всі розбиті, лікарень немає. Кожного дня влучання, обстріли", — каже Ангеліна.

Багатодітна родина Ватащуків всиновила ще чотирьох дітей за час повномасштабного вторгнення, березень 2024 року, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

У селі попри обстріли залишаються рідні родини.

"Мені тяжко про це говорити. У мене тато ще там, чоловіка батьки там. Не хочуть виїжджати. Не те, що не хочуть, але їм за 60 років, бояться починати заново. Ми чекаємо, що батьки погодяться виїхати. Там дуже погано", — додає жителька Курилівки.

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Із села родина виїжджала з п’ятьма дітьми, нині виховують дев’ятьох, каже Ангеліна. Найстаршому — 16 років, наймолодшій — три.

"Ми виїжджали як прийомна родина. У нас було п'ятеро діток. На цей час ми вже ДБСТ (дитячий будинок сімейного типу), а не прийомна родина. З нами вже дев'ять діток. У вересні ми поповнилися. Усі здружилися, наче всі давно разом. У нас п'ять дівчаток і чотири хлопці", — говорить багатодітна мати.

Багатодітна родина Ватащуків всиновила ще чотирьох дітей за час повномасштабного вторгнення, березень 2024 року, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Якщо ми можемо, то чому б не дати комусь жити нормально, щоб розуміли, як це — жити у родині. Освіту дати. Щоб культурі навчилися, щоб вийшли у життя і вже вміли усе", — додає багатодітний батько Ростислав Ватащук.

Багатодітний батько Ростислав Ватащук з донькою, березень 2024 року, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

У будинку п'ять кімнат для дітей та окрема — для батьків, є простір для навчання та ігор. Ангеліна радіє, що кімнати окремі, немає прохідних, як вони до цього жили у тимчасових оселях. На кухні є піч, у якій жінка випікає хліб. Тішиться, що є місце, де тримати продукти й консервацію.

Багатодітна родина Ватащуків отримала новий будинок у рамках проєкту "Адреса дитинства", березень 2024 року, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Поряд розташоване укриття, в якому є обігрівач та вбиральня.

Поруч з будинком розташоване укриття, в якому є обігрівач та вбиральня, березень 2024 року, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

У Курилівці, за словами Ростислава, мали з дружиною господарство. Біля нового будинку також планують вирощувати фрукти, ягоди та овочі.

"Буде фруктовий сад. На галявинці хочемо засадити усе полуницею", — говорить Ростислав.

Багатодітна родина Ватащуків отримала новий будинок у рамках проєкту "Адреса дитинства", березень 2024 року, Харківщина, березень 2024 року, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Ангеліна задоволена, що дім побудували саме в Харківській області.

"Харківщина — це наша земля. Тут батьки. Я завжди казала, що моя батьківщина там, де мої діти та батьки. Поки батьки живі, ми ще діти", — каже багатодітна мати.

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