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Центром Харкова "водили козла": що це за обряд
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Центром Харкова "водили козла": що це за обряд

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У середмісті Харкова 17 березня учасники фольклорного колективу "Муравський шлях" виконали обряд "водіння козла".

Цей обряд був поширений на Слобожанщині наприкінці ХІХ століття, розповідає керівниця колективу Галина Лук'янець.

"Давно вже хотіли оживити й оновити наш старовинний обряд весняного "водіння козла". Це такий харківський елемент культури. Таким чином зустрічали весну. Обирався гарний молодий хлопець, який очолював такий танок-хоровод. І разом з дівчатами рухався в такому обряді шанування, обходив вулиці села, обходив всі хати", — пояснює Лук'янець.

Галина Лук'янець
Галина Лук'янець. Фото: Суспільне Харків

Обряд проводили у тиждень Масниці, говорить очільниця колективу.

Обряд "водіння козла"
Обряд "водіння козла", Харків, 17 березня 2024 року. Фото: Суспільне Харків

водіння козла на харківщині
Обряд "водіння козла", Харків, 17 березня 2024 року. Фото: Суспільне Харків

Танок з "козлом" виконують під веснянки.

обряди слобожанщини
Обряд "водіння козла", Харків, 17 березня 2024 року. Фото: Суспільне Харків

Загалом "Муравський шлях" зібрав два десятки таких пісень, зокрема з територій, які нині перебувають під постійними ударами РФ.

"Зона, яка винищується абсолютно: і вся нематеріальна культура там винищена, і фізично люди, завдяки яким ще могла б бути невеличка надія на передачу традицій", — каже Галина Лук'янець.

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