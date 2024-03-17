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"День життя в полоні дорівнює року". У Харкові провели акцію на підтримку полонених захисників "Азовсталі"
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"День життя в полоні дорівнює року". У Харкові провели акцію на підтримку полонених захисників "Азовсталі"

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Харків, Азовсталь, полон
Учасники акції на підтримку полонених бійців, Харків, 17 березня 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Харків

Близько сотні людей зібралися біля намету "Все для перемоги" в центрі Харкова 17 березня, щоб підтримати полонених захисників. На акції також вшанували пам'ять загиблих у маріупольському драмтеатрі.

Про це повідомив кореспондент Суспільне Харків.

"День життя в полоні дорівнює року". У Харкові провели акцію на підтримку полонених захисників "Азовсталі"
На акцію вийшли рідні та знайомі захисників, Харків, 17 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Чоловік Катерини боронив Маріуполь у складі Нацгвардії, востаннє вони спілкувалися у середині квітня 2022 року.

"Ми сюди прийшли, щоб нагадати про те, що війна триває, і наші рідні перебувають у полоні. Щодо мого чоловіка, ми не знаємо. Всі кажуть, що він загинув, вважається безвісти зниклим. Моя дитина питає, де батько, я їй кажу: "Я не знаю, де твій батько, але ми будемо вірити в диво", — каже Катерина.

"День життя в полоні дорівнює року". У Харкові провели акцію на підтримку полонених захисників "Азовсталі"
На акцію вийшли рідні та знайомі захисників, Харків, 17 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Валерія Волкова переїхала з Кремінної на Луганщині. Разом зі своїм хлопцем Дмитром вони ходять на акції з кінця 2023 року. До Харкова приїхали до батьків і вийшли підтримати родини полонених.

"Один день життя в полоні дорівнюється року. Тому дуже важливо про це говорити. Це бачать військові, й вони розуміють, що ми їх підтримуємо. Ми у тилу і їм потрібні. Я не можу мовчати про це. Це — мій народ, це — моя країна", — говорить Валерія Волкова.

"День життя в полоні дорівнює року". У Харкові провели акцію на підтримку полонених захисників "Азовсталі"
Валерія Волкова та її хлопець Дмитро, Харків, 17 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

"День життя в полоні дорівнює року". У Харкові провели акцію на підтримку полонених захисників "Азовсталі"
Учасники акції на підтримку полонених захисників, Харків 17 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

"День життя в полоні дорівнює року". У Харкові провели акцію на підтримку полонених захисників "Азовсталі"
Акція на підтримку полонених бійців з "Азовсталі", Харків, 17 березня 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Харків

Учасники акції рушили ходою до майдану Конституції.

"День життя в полоні дорівнює року". У Харкові провели акцію на підтримку полонених захисників "Азовсталі"
Учасники акції, Харків, 17 березня 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Харків

"День життя в полоні дорівнює року". У Харкові провели акцію на підтримку полонених захисників "Азовсталі"
У Харкові вийшли на підтримку полонених бійців, 17 березня 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Харків

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