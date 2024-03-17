НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Донеччині скорочено подачу води у чотири міста — Філашкін
ВодаІНФРАСТРУКТУРАДОНБАСРегіони

На Донеччині скорочено подачу води у чотири міста — Філашкін

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Донеччині скорочено подачу води у чотири міста — Філашкін
. Фото: Вадим Філашкін

Через ремонт на магістральному водоводі скоротили подачу води у чотири міста Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У зв'язку з ремонтними роботами на магістральному водогоні D 1400 мм на дільниці від 2-го до 3-го підйому, від сьогодні скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки", — йдеться у повідомленні.

Філашкін додав, що водопостачання буде відновлено в повному обсязі після закінчення аварійно-відновлювальних робіт та заповнення магістрального водогону.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Вода, Дніпро
На одному з житломасивів Дніпра протягом двох діб не буде води: причина
Ремонтні бригади ремонтують магістральний водогін
Завершено ремонт водогону, який живіть міста Донецької області
Хочуть підняти на 100%: на Черкащині планують підвищити тариф на водопостачання
Хочуть підняти на 100%: на Черкащині планують підвищити тариф на водопостачання
&quot;Такого не було 65 років&quot;. У Каховське водосховище повертається вода: пояснення від еколога
"Такого не було 65 років". У Каховське водосховище повертається вода: пояснення від еколога
На початок