На Донеччині скорочено подачу води у чотири міста — Філашкін

Через ремонт на магістральному водоводі скоротили подачу води у чотири міста Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У зв'язку з ремонтними роботами на магістральному водогоні D 1400 мм на дільниці від 2-го до 3-го підйому, від сьогодні скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки", — йдеться у повідомленні.

Філашкін додав, що водопостачання буде відновлено в повному обсязі після закінчення аварійно-відновлювальних робіт та заповнення магістрального водогону.

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