Армія РФ завдала десять ударів по житлових кварталах Донеччини

Російські окупаційні війська десять разів били по житлових кварталах Донеччини. Обстрілами пошкоджені 22 цивільних об'єкти. По лінії фронту вони завдали 1518 ударів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

За інформацією поліції, армія РФ обстріляла сім населених пунктів Донеччини:

міста Красногорівка, Селидове, Торецьк,

селища Велика Новосілка, Курахівка,

села Новоселівка Перша, Новоукраїнка.

Обстрілами пошкодженні 22 цивільних об'єкти, серед яких 15 житлових будинків, музична школа, ліцей, гуртожиток, дві адмінбудівлі, ангар для сільськогосподарської техніки.

Наслідки обстрілів Донеччини 16 березня 2024 року. Фото: поліція Донеччини

Як повідомили в поліції, армія РФ вдарила по Великій Новосілці авіабомбою "КАБ-500". Ударом пошкоджені навчальний заклад та ангар.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські 16 березня евакуювали з прифронтових населених пунктів області 872 людини, з них 101 дитина.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram