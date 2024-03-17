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Армія РФ завдала десять ударів по житлових кварталах Донеччини
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Армія РФ завдала десять ударів по житлових кварталах Донеччини

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Армія РФ завдала десять ударів по житлових кварталах Донеччини
. Наслідки обстрілів Донеччини 16 березня 2024 року. Фото: поліція Донеччини

Російські окупаційні війська десять разів били по житлових кварталах Донеччини. Обстрілами пошкоджені 22 цивільних об'єкти. По лінії фронту вони завдали 1518 ударів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

За інформацією поліції, армія РФ обстріляла сім населених пунктів Донеччини:

Обстрілами пошкодженні 22 цивільних об'єкти, серед яких 15 житлових будинків, музична школа, ліцей, гуртожиток, дві адмінбудівлі, ангар для сільськогосподарської техніки.

Армія РФ завдала десять ударів по житлових кварталах Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини 16 березня 2024 року. Фото: поліція Донеччини

Як повідомили в поліції, армія РФ вдарила по Великій Новосілці авіабомбою "КАБ-500". Ударом пошкоджені навчальний заклад та ангар.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські 16 березня евакуювали з прифронтових населених пунктів області 872 людини, з них 101 дитина.

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