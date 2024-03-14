НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Стефанчук — про можливість переходу в КСУ: "Я зараз на тій посаді, яка мені цікава"
ВЕРХОВНА РАДАКонституційний судПОЛІТИКАПодіїПолітика

Стефанчук — про можливість переходу в КСУ: "Я зараз на тій посаді, яка мені цікава"

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Стефанчук — про можливість переходу в КСУ: &quot;Я зараз на тій посаді, яка мені цікава&quot;
Фото: Facebook

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук прокоментував повідомлення, які раніше з'явилися у ЗМІ, стосовно його можливого переходу до Конституційного суду України.

Про це спікер сказав у інтерв'ю Суспільному.

"Будь-яке моє рішення, яке буду схвалювати — одразу вийду з комунікацією. Кожен з нас має відчувати ефективність і необхідність на своєму місці", — зазначив Стефанчук.

Водночас голова Ради наголосив, що обіймає посаду, яка йому "цікава".

"Для мене це велика можливість зробити все, щоб українське законодавство відповідало європейським стандартам, щоб ми якомога швидше пройшли шлях від переговорів до повноцінного членства в ЄС", — додав спікер.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про конкурсний відбір на посаду судді Конституційного суду України.

Що відомо про реформу Конституційного суду

1 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський заявляв, що у реформуванні судової системи України "пишатися поки нема чим", проте вона буде завершена.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. Реформа КСУ є однією з семи вимог до України на шляху до вступу в ЄС.

Європейська комісія 7 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата у Євросоюз за умови, що надалі в країні проведуть низку важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами, корупцією та основоположними правами.

Венеційська комісія 23 листопада надала терміновий висновок щодо законопроєкту про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КСУ на конкурсних засадах.

13 грудня ВРУ увалила в цілому законопроєкт №7662. Зі слів правозахисників, чинна редакція документа містить ризики узурпації судової влади.

20 грудня Зеленський підписав ухвалений закон. У цей же день Венеціанська комісія опублікувала оновлений висновок щодо відповідного законопроєкту.

12 січня в Європейській комісії Суспільному повідомили, що ЄК повністю погоджується з рекомендаціями Венеціанської комісії до закону №7662 про Конституційний суд і очікує, що Україна відповідним чином приведе у відповідність свій процес відбору суддів КСУ.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Медведчук
Стефанчук прокоментував намагання Медведчука повернути громадянство і мандат
Стефанчук — про нібито тиск на нього з боку ОП: &quot;Я ухвалюю рішення сам&quot;
Стефанчук — про нібито тиск на нього з боку ОП: "Я ухвалюю рішення сам"
Верховна рада
Рада та МЗС закликали Захід не визнавати результати "виборів" президента РФ на ТОТ
ЗСУ
У Раді зареєстровано законопроєкт про звільнення засуджених для служби за контрактом у ЗСУ
На початок