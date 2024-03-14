Голова Верховної ради Руслан Стефанчук прокоментував повідомлення, які раніше з'явилися у ЗМІ, стосовно його можливого переходу до Конституційного суду України.

Про це спікер сказав у інтерв'ю Суспільному.

"Будь-яке моє рішення, яке буду схвалювати — одразу вийду з комунікацією. Кожен з нас має відчувати ефективність і необхідність на своєму місці", — зазначив Стефанчук.

Водночас голова Ради наголосив, що обіймає посаду, яка йому "цікава".

"Для мене це велика можливість зробити все, щоб українське законодавство відповідало європейським стандартам, щоб ми якомога швидше пройшли шлях від переговорів до повноцінного членства в ЄС", — додав спікер.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про конкурсний відбір на посаду судді Конституційного суду України.

Що відомо про реформу Конституційного суду

1 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський заявляв, що у реформуванні судової системи України "пишатися поки нема чим", проте вона буде завершена.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. Реформа КСУ є однією з семи вимог до України на шляху до вступу в ЄС.

Європейська комісія 7 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата у Євросоюз за умови, що надалі в країні проведуть низку важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами, корупцією та основоположними правами.

Венеційська комісія 23 листопада надала терміновий висновок щодо законопроєкту про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КСУ на конкурсних засадах.

13 грудня ВРУ увалила в цілому законопроєкт №7662. Зі слів правозахисників, чинна редакція документа містить ризики узурпації судової влади.

20 грудня Зеленський підписав ухвалений закон. У цей же день Венеціанська комісія опублікувала оновлений висновок щодо відповідного законопроєкту.

12 січня в Європейській комісії Суспільному повідомили, що ЄК повністю погоджується з рекомендаціями Венеціанської комісії до закону №7662 про Конституційний суд і очікує, що Україна відповідним чином приведе у відповідність свій процес відбору суддів КСУ.