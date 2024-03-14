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Новий етап евакуації: з 23 березня жителів Донеччини прийматимуть ще дві області
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Новий етап евакуації: з 23 березня жителів Донеччини прийматимуть ще дві області

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Новий етап евакуації: з 23 березня жителів Донеччини прийматимуть ще дві області
Фото: Торецька МВА

З 23 березня у Донецькій області розпочнуть новий етап евакуації: жителів будуть приймати Рівненщина та Волинь.

Про це повідомили у Донецькій обласній державній адміністрації.

"Керівництво Рівненської та Волинської ОДА доповіли про готовність прийняти евакуйоване цивільне населення з Донецької області зокрема з визначенням конкретних місць розташування", — йдеться у повідомленні.

За даними адміністрації, евакуація у ці регіони розпочнеться з 23 березня.

"Особливу увагу під час організації евакуації у нові регіони, приділили маломобільному населенню та людей з інвалідністю, а також на адаптації дітей", — додали у повідомленні.

Для того, щоб безкоштовно евакуюватись з Донеччини необхідно:

  • залишити заявку за телефоном 0988903318 або 0662856290,
  • для евакуації тяжко хворих та людей з інвалідністю 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0961086048, 0961085224.

Наразі потяги з Донеччини курсують у Житомирську область — до Бердичева.

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