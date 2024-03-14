За останню добу рівень річки Дніпро в межах Києва піднявся на 29 см. Станом на сьогодні, 14 березня, він становить 583 см над "0" поста.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що згідно з даними моніторингу, за останні 5 днів рівень річки Дніпро в межах столиці зріс на 45 см. Підйом відбувається внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля.

Саме через це спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Наразі оголошено І рівень небезпеки гідрологічних явищ — жовтий.

"На даний момент водопілля Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об'єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. До критичного рівня води ще понад 1,3 м. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Напередодні синоптики попереджали, що орієнтовно до 15 березня на річці Дніпро у столиці та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

У Київській міській державній адміністрації інформують, що рятувальні служби перебувають на постійному зв'язку з Укргідрометцентром, який проводить аналіз розвитку ситуації в басейні Дніпра. В разі погіршення ситуації населення буде заздалегідь повідомлено. Рятувальники за потреби надаватимуть жителям допомогу.

Також комунальне підприємство "Плесо" щоденно моніторить рівень води в Русанівській протоці для запобігання можливим підтопленням. Дані про рівень води оновлюються щодня на сайті підприємства.

Що відомо про погодні рекорди у Києві

4 лютого синоптики повідомили про рекорд, який встановила погода вперше за 88 років. Тоді мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 2,1°С рекордне значення 1936 року і склала +4,6°С".

Середньомісячна температура повітря у січні в Києві дорівнювала -2,6°С, що на 0,6°С вище за кліматичну норму. Найхолодніше у столиці було 9 січня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -15,8°С, а найтепліше — 31 січня, коли максимальна температура досягла +7,3°С.

1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень метеорологи зафіксували середньодобову температуру повітря +10,3°С. Це на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року. Кліматична норма була перевищена на 13,8°С, що відповідало погоді середини квітня.

У Київській області 30 грудня метеорологи зафіксували одразу кілька температурних рекордів. Максимальну температуру відзначили у Борисполі та у столиці. Загалом Київ у 2023 році побив рекорди по тривалості безморозного періоду. 18 листопада — вперше протягом осені — стовпчики термометра опустились до -2°С.

Вересень у Києві був найтеплішим за всю історію спостережень з 1881 року. Погода наприкінці місяця відповідала кінцю серпня.

Протягом останнього літнього місяця зафіксували 12 температурних рекордів, 11 з яких припали на період з 27 по 30 серпня. У рейтингу найтепліших серпень 2023 року посів друге місце.

6 серпня температура повітря вночі не опустилася нижче +21,2°С і ця ніч була найтеплішою за всю історію спостережень. 7 липня випала рекордна кількість опадів за добу, а 2 червня зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру.

Загалом 2023 рік почався з температурних рекордів. 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С.