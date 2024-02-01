Метеорологи розповіли, коли у січні у Києві було найхолодніше

Метеорологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підбили погодні підсумки першого місяця 2024 року. Найтеплішим днем у Києві стало 31 січня.

Про це повідомляє пресслужба обсерваторії.

Зазначається, що за даними спостережень метеостанції середньомісячна температура повітря у січні в Києві дорівнювала -2,6°С, що на 0,6°С вище за кліматичну норму.

"Найхолодніше у столиці було 9 січня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -15,8°С, а найтепліше — 31 січня, коли максимальна температура досягла +7,3°С", — йдеться у повідомленні.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 48 мм, або 130% кліматичної норми, підсумували синоптики.

1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень метеорологи зафіксували середньодобову температуру повітря +10,3°С. Це на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року. Кліматична норма була перевищена на 13,8°С, що відповідало погоді середини квітня.

Що відомо про погодні рекорди минулого року у Києві

У Київській області 30 грудня метеорологи зафіксували одразу кілька температурних рекордів. Максимальну температуру відзначили у Борисполі та у столиці. Загалом Київ у 2023 році побив рекорди по тривалості безморозного періоду. 18 листопада — вперше протягом осені — стовпчики термометра опустились до -2°С.

Вересень у Києві був найтеплішим за всю історію спостережень з 1881 року. Погода наприкінці місяця відповідала кінцю серпня.

Протягом останнього літнього місяця зафіксували 12 температурних рекордів, 11 з яких припали на період з 27 по 30 серпня. У рейтингу найтепліших серпень 2023 року посів друге місце.

6 серпня температура повітря вночі не опустилася нижче +21,2°С і ця ніч була найтеплішою за всю історію спостережень. 7 липня випала рекордна кількість опадів за добу, а 2 червня зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру.

Загалом 2023 рік почався з температурних рекордів. 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С.