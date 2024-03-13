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Метеорологи попереджають про підвищення рівня води у річці Дніпро у Києві та області
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Метеорологи попереджають про підвищення рівня води у річці Дніпро у Києві та області

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Метеорологи попереджають про підвищення рівня води у річці Дніпро у Києві та області
Засніжена річка Дніпро. Фото: УНІАН (ілюстративне)

Метеорологи попереджають про небезпечні гідрологічні явища. На Київщині та у столиці продовжуватиме підвищуватися рівень води у річці Дніпро.

Про це повідомляє у Telegram Укргідрометцентр.

Зазначається, що 12-15 березня на річці Дніпро у столиці та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Синоптики поінформували, що це відбувається внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв'язку з проходженням весняного водопілля. Наразі оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

У КМДА інформують, що рятувальні служби перебувають на постійному зв'язку з Укргідрометцентром, який проводить аналіз розвитку ситуації в басейні Дніпра. В разі погіршення ситуації населення буде заздалегідь повідомлено. Рятувальники за потреби надаватимуть жителям допомогу.

Також комунальне підприємство "Плесо" щоденно моніторить рівень води в Русанівській протоці для запобігання можливим підтопленням. Дані про рівень води оновлюються щодня на сайті підприємства.

Ще метеорологи напередодні оголосили I рівень небезпечності на Київщині через ожеледицю і попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні, 13 березня, у Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура в Києві 2-4° тепла, по області 1-6° тепла.

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