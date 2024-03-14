У приміщенні тернопільської "Просвіти" безкоштовно показали документальний фільм "20 днів у Маріуполі", який цьогоріч отримав премію "Оскар".

Про це розповіла Суспільному голова міського товариства "Просвіта" Наталія Чорна.

За її словами, прийшло вдвічі більше глядачів, ніж очікували.

Наталія Чорна, голова міського товариства "Просвіта". Фото: Суспільне Тернопіль

"Було понад сотню людей, хоч наш зал розрахований на 60-70 місць. Це вперше таке. Молодь сиділа під екраном, на столах, на підвіконниках. По двоє-троє людей розмістилося на стільцях, щоб подивитися стрічку. Всі охочі навіть не змогли поміститися. Якби помістилися, було б дві сотні людей або й більше. Важливо, що стільки прийшло, бо це перший український "Оскар" за документальний фільм".

Переселенка з Маріуполя Ніна Шилипова побачене на екрані порівняла з власним досвідом.

Ніна Шилипова, переселенка з Маріуполя. Фото: Суспільне Тернопіль

"Фільм навіть м’якший, ніж було насправді. Він закінчився двадцятим днем, це припало на 15 квітня, я порахувала. Автор завдяки поліцейському зміг втекти з другої лікарні. А я жила за три зупинки від неї. Так ось, вже 16 березня, на 21 день війни, на моїй вулиці була зачистка. Це приватний сектор. Перевіряли все, наставивши на тебе автомат. В них були білі пов'язки на лівій руці і правій нозі. Навіть дивани перевіряли, шафи. Сьогодні ти йдеш за водою — лежить рука. Завтра ти її обходиш, а там вже лежить ціле тіло. Це було дуже страшно. А найстрашніше — це авіація. Будинок мій постраждав, бо на вулиці навпроти впала авіабомба. Там загинуло семеро людей — четверо дітей і троє дорослих. Всюди були зруйновані стіни, вікна, дахи. Спиш уночі, а на вулиці — мінус 13°. Коли робили другу зачистку в моєму районі, це було, здається, 23 березня, я не витримала і просто поїхала".

Обговорення фільму "20 днів у Маріуполі" в Тернополі. Фото: Ірина Шумада

Подивитися стрічку прийшов заступник голови обласного товариства "Просвіта" Іван Кушнір.

Іван Кушнір, заступник голови обласного товариства "Просвіта". Фото: Суспільне Тернопіль

"Фільм важкий. Його неможливо дивитися просто так, як дивляться інші фільми. Я сам медик, але навіть для мене там були страшні фрагменти. Кадри, як мої колеги-медики боролися за життя людей у перші дні окупації Маріуполя. Особливо, коли було видно пологове відділення. Як зі зруйнованих будівель виводили породіль. Бачив, як на очах у матері вмирала дитина — реанімаційні заходи не допомогли. Вірю в те, що колись настане мир і ми повернемо собі всі окуповані міста".

Тернополянин Денис Струмінський говорить, після перегляду фільму перед очима продовжує бачити його фрагменти.

Денис Струмінський, тернополянин. Фото: Суспільне Тернопіль

"Досі клубок у горлі стоїть. Деякі з документальних кадрів ми бачили ще раніше в новинах. Але від початку до кінця побачити цю історію, як це все відбувалося — то інше. Під час перегляду згадав перші моменти з початку війни. Як ми в Тернополі теж бігали, не знали, що робити, і куди себе подіти. Ми з хлопцями пляшки збирали, коктейлі робили. Не знали, що буде далі. Просто готувалися до всього. Фільм занурив у ті самі емоції, які відчував тоді".

Безкоштовний показ фільму "20 днів у Маріуполі" організувало міське товариство "Просвіта" спільно з простором "Плюс-плюс++", партнером мережі "Veteran Hub". Фільм для показу надала кінокомпанія-дистриб’ютор. Про це повідомила представниця "Плюс-плюс++" у Тернополі Ірина Скасків.

Ірина Скасків, представниця "Плюс-плюс" у Тернополі. Фото: Суспільне Тернопіль

"У Тернополі показ фільму відбувався вдруге завдяки партнерству Veteran Hub з кінокомпанією. Перший показ був у "Домі ветерана" в лютому. Зараз стрічка, яка до того здобула чимало премій та нагород, стала володаркою премії "Оскар" як найкраща повнометражна документальна стрічка. Історична подія для України. Але гірка та болюча, бо це кіно, як сказав сам режисер, якого не мало бути. Та воно, на жаль, є. Побачити ці кадри тепер може і має весь світ. Хоч і важко, але дивитися треба. Це страшна правда, її треба знати, пам'ятати і розказувати іншим".

Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"

Стрічка "20 днів у Маріуполі" розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. Також у 2024 році їх нагородили Шевченківською премією.

Кіно стало найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тисяч гривень тільки за перший вікенд прокату.

Стрічка також перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" британської кінопремії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".