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На Донеччині фахівці міжнародного фонду з розмінування розпочали обстеження замінованих земельних ділянок
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На Донеччині фахівці міжнародного фонду з розмінування розпочали обстеження замінованих земельних ділянок

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На Донеччині фахівці міжнародного фонду з розмінування розпочали обстеження замінованих земельних ділянок
Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

На Донеччині в деокупованих населених пунктах почали обстежувати заміновані сільськогосподарські землі. Його проводять фахівці швейцарського фонду протимінної діяльності "FSD Ukraine".Таке обстеження надалі дозволить розпочати розмінування цих земельних ділянок.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його інформацією, фахівці вже оглянули одну таку ділянку в деокупованому селі. На ній у лісосмузі поруч з полем була знищена військова техніка та розкидані боєприпаси.

"У цьому населеному пункті майже не залишилося уцілілих будинків — на території багато нерозірваних боєприпасів, протипіхотних мін, а на пасовиську — ціле мінне поле. Місцеві жителі поступово повертаються додому на деокуповані території, але залишаються без можливості обробляти землю", — написав Філашкін.

Що відомо про розмінування на Донеччині

На 2024 рік в Донецькій області запланували очистити понад 12 тисяч гектарів. Над розмінуванням сільськогосподарських земель у громадах працюватиме кілька операторів протимінної діяльності. Роботи проводитимуть у три черги.

На 1 березня 2024 року працівники ДСНС в Донецькій області обстежили та розмінували територію площею 5 129 га. Виявили та знищили 128 799 вибухонебезпечних предметів, повідомили в облдержадміністрації.

Роботи з очищення територій Донеччини виконують 16 піротехнічних підрозділів, 10 з яких — з інших областей.

У зв’язку з недостатньою кількістю підрозділів, враховуючи безпекову складову, а також активні бойові дії, діяльність ДСНС сконцентрована лише на об’єктах інфраструктури та оперативному реагуванню на заявки від громадян та по факту виявлення ВНП.

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