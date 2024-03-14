Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Леоніда Клизуба з посади голови Охтирської РДА на Сумщині.
Відповідне розпорядження опублікували 14 березня.
"Звільнити Клизуба Леоніда Григоровича з посади голови Охтирської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться в розпорядженні.
"Це були динамічні, насичені, сповнені постійних викликів, непрості, але й цікаві та продуктивні 3 роки", - написав у Facebook Леонід Клизуб.
Що відомо про обстріли Сумщини 14 березня
- Зранку в Сумській ОВА повідомляли, що вночі РФ атакувала "шахедами" цивільну інфраструктуру Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Також були ракетні удари по Шостці та Тростянцю.
- Загалом вночі і зранку російська армія здійснила 13 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 35 вибухів, зазначали в ОВА.
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