НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиРегіони

Армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Вночі 14 березня армія РФ атакувала "шахедами" цивільну інфраструктуру Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Також були ракетні удари по Шостці та Тростянцю.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

На місцях ударів працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ударів уточнюються, додали в ОВА.

У Шостці пошкоджено приміщення школи та 12 житлових будинків. Про це у коментарі Суспільному повідомив міський голова Микола Нога.

“Були два обстріли безпілотниками, а через приблизно годину був повторний удар в об'єкт інфраструктури ракетою. Решта інформації уточнюється”, - додав Микола Нога.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
Атака &quot;шахедів&quot; на Хмельниччину 14 березня: що відомо
Атака "шахедів" на Хмельниччину 14 березня: що відомо
На початок