Армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля

Вночі 14 березня армія РФ атакувала "шахедами" цивільну інфраструктуру Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Також були ракетні удари по Шостці та Тростянцю.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

На місцях ударів працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ударів уточнюються, додали в ОВА.

У Шостці пошкоджено приміщення школи та 12 житлових будинків. Про це у коментарі Суспільному повідомив міський голова Микола Нога.

“Були два обстріли безпілотниками, а через приблизно годину був повторний удар в об'єкт інфраструктури ракетою. Решта інформації уточнюється”, - додав Микола Нога.

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