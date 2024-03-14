Уночі та зранку російська армія здійснила 13 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 35 вибухів.
Про це зазначили в Сумській ОВА.
У Великописарівській громаді були авіаудари керованими авіаційними бомбами (6 вибухів) та мінометний обстріл (4 вибухи).
По Білопільській були удари з мінометів (14 вибухів).
У Середино-Будській зафіксовано авіаудар (2 вибухи).
У Юнаківській теж був авіаційний удар (1 вибух).
Шосткинська, Тростянецька, Білопільська та Сумська громади зазнали атак "шахедів".
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