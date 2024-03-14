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35 вибухів: вночі та зранку російські військові 13 разів обстріляли Сумську область
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35 вибухів: вночі та зранку російські військові 13 разів обстріляли Сумську область

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Уночі та зранку російська армія здійснила 13 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 35 вибухів.

Про це зазначили в Сумській ОВА.

У Великописарівській громаді були авіаудари керованими авіаційними бомбами (6 вибухів) та мінометний обстріл (4 вибухи).

По Білопільській були удари з мінометів (14 вибухів).

У Середино-Будській зафіксовано авіаудар (2 вибухи).

У Юнаківській теж був авіаційний удар (1 вибух).

Шосткинська, Тростянецька, Білопільська та Сумська громади зазнали атак "шахедів".

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