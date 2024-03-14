Телеграм-канал легіону "Свобода Росії" в середу вранці опублікував відео "зі звільненої частини Тьоткіного" Курської області, анонсувавши рейд углиб селища. Водночас дослідники ініціативи GeoConfirmed дослідили, що зйомка велася у прикордонному українському селі Рижівка, за 300 метрів від російського кордону.

Нам у коментарі представник легіону сказав, що відео було записане напередодні "штурму Тьоткіного". Водночас надати відео з російської території — відмовляються, щоб "не навести ворожий вогонь".

Як сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" Олексій Барановський з Легіону "Свобода Росії" вдень 14 березня, російські добровольці мають "кілобайти, гігабайти фото-, відео матеріалів, які поступово обробляються". За його словами, "де була можливість у бійців розгорнути прапор, там вони його і розгорнули".

"Тому що фотографування і відеоролики це побічне завдання, не заради цього ми перебуваємо, власне, у поході. Тому у міру можливостей і воєнної необхідності — у багатьох же відеороликах видно наші позиції — ми, зрозуміло, не будемо для якоїсь там верифікації для блогерів викладати наші позиції. Буде можливість — все з’явиться в телеграм-каналі Легіону “Свобода Росії”, — сказав Барановський.

Він додав, що "те, що бої ідуть у Курській і Бєлгородській областях, це навіть російська сторона вже підтверджує".

"Сьогодні (14 березня — ред.) тяжкі бої йдуть справді у Бєлгородській і Курській області. Епіцентр протистояння в Курській області — все те ж село Тьоткіно, його околиці, там ідуть бої. У Бєлгородській області Грайвороне епіцентр подій і також околиці та села поблизу", — сказав представник Легіону "Свобода Росії" станом на 16.20.

За його словами, після пропущених ударів у перші дні російська армія перегрупувалася.

"Прийшла трохи до тями, і вони почали намагатися активно видавлювати нас з території РФ. Виходить це у них так собі, але бої справді сьогодні ідуть важкі і в Курській, і в Бєлгородській областях", — заявив Барановський.

Він пояснив, що завдання російських добровольців — завдати якомога більше збитків армії РФ. За словами Барановського, вони стягують на себе війська і резерви, які армія РФ вимушена "перекидати з глибини країни, знімати з українського фронту".

За його словами, йдеться про партизанську тактику боротьби і удари малими групами.

“Ми тим самим допомагаємо українській армії тримати дідянки фронту на території України, відволікаючи путінську армію, приймаючи удар на себе”, — сказав Барановський.

Ще одним завданням є політичне — з огляду на вибори президента в РФ.

Голова штабу РДК Олександр "Фортуна" у коментарі Суспільному переконує, що бойові дії біля Тьоткіного проводились і продовжуються.

Тьоткіне розташоване безпосередньо на кордоні Росії з Україною (Сумська область).

12 березня підрозділи Легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону заявили, що перетнули кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області.