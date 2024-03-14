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У Сумах кількість загиблих і поранених збільшилась до 15 мешканців
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У Сумах кількість загиблих і поранених збільшилась до 15 мешканців

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У Сумах кількість загиблих і поранених внаслідок атаки Сум 13 березня зросла до 15 осіб. На стаціонарному лікуванні залишаються четверо сумчан, серед яких одна дитина.

Про це повідомили в Сумській МВА.

У двох шпиталізованих людей стан важкий та стабільний, ще у двох середньої тяжкості.

"Всі пошкоджені у будинках вікна – закриті. Водо-, газо-, тепло-, електропостачання – є, за винятком зруйнованих під’їздів. Охорону громадського порядку на місці події протягом дня здійснюватимуть вісім працівників поліції", - зазначили у повідомленні.

14 березня у Сумах з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка. Кількість загиблих зросла до трьох людей.

Що відомо про влучання "шахеда" у сумський будинок вночі 13 березня

  • Влучання російського безпілотника в Сумах відбулося 13 березня о 1:30 ночі.
  • До кінця тижня заклади загальної середньої, дошкільної освіти та позашкілля працюватимуть у дистанційному форматі.
  • Близько 13:08 рятувальники ДСНС дістали з-під завалів п'ятиповерхівки тіло однієї загиблої людини.
  • Після того під час розбору завалів рятувальники деблокували тіло другої загиблої людини. Працівники ДСНС врятували десять людей, з них п'ять було деблоковано.

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