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У Сумах деблокували тіло другого загиблого — ДСНС
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У Сумах деблокували тіло другого загиблого — ДСНС

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Під час розбору завалів 5-поверхового житлового будинку в Сумах співробітниками ДСНС деблоковано тіло другої загиблої людини.

Про це інформують в ДСНС.

У Сумах деблокували тіло другого загиблого — ДСНС
Фото: Суспільне Суми

Наразі відомо про двох загиблих людей унаслідок нічної російської атаки по місту. Працівники ДСНС врятували десять людей, з них п'ять було деблоковано. За інформацією медпрацівників, за допомогою з травмами різної важкості звернулися 12 містян.

Роботи тривають, повідомили в ДСНС.

Що відомо про влучання 13 березня

  • Влучання російського безпілотника в Сумах відбулося 13 березня о 1:30 ночі.
  • До кінця тижня заклади загальної середньої, дошкільної освіти та позашкілля працюватимуть у дистанційному форматі.
  • Близько 13:08 рятувальники ДСНС дістали з-під завалів п'ятиповерхівки тіло однієї загиблої людини.

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