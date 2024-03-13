У Сумах деблокували тіло другого загиблого — ДСНС

Під час розбору завалів 5-поверхового житлового будинку в Сумах співробітниками ДСНС деблоковано тіло другої загиблої людини.
Про це інформують в ДСНС.
Фото: Суспільне Суми
Наразі відомо про двох загиблих людей унаслідок нічної російської атаки по місту. Працівники ДСНС врятували десять людей, з них п'ять було деблоковано. За інформацією медпрацівників, за допомогою з травмами різної важкості звернулися 12 містян.
Роботи тривають, повідомили в ДСНС.
Що відомо про влучання 13 березня
- Влучання російського безпілотника в Сумах відбулося 13 березня о 1:30 ночі.
- До кінця тижня заклади загальної середньої, дошкільної освіти та позашкілля працюватимуть у дистанційному форматі.
- Близько 13:08 рятувальники ДСНС дістали з-під завалів п'ятиповерхівки тіло однієї загиблої людини.
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