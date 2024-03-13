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У Сумах школи, садочки та позашкілля перевели на дистанційну форму навчання до кінця тижня
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У Сумах школи, садочки та позашкілля перевели на дистанційну форму навчання до кінця тижня

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У Сумах до кінця тижня заклади загальної середньої, дошкільної освіти та позашкілля працюватимуть у дистанційному форматі. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 13 березня.

Про це повідомили у Сумській міськраді.

За словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, у садочках працюватимуть чергові групи, а у школах, за потреби, створять чергові класи.

"Якщо у батьків немає можливості (лишити дітей вдома — прим. ред.), то вони приводять дітей або у чергову групу або навчання проходитиме у бомбосховищі школи", - додав у коментарі Суспільному Артем Кобзар.

З наступного понеділка в школах канікули, зазначили у міськраді.

12 березня начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомляв, що буде термінове зібрання комісії, де обговорять питання переведення навчання в школах міста на дистанційний режим.

Що відомо про російську атаку у Сумах 13 березня

  • Вночі 13 березня армія РФ атакувала Суми БпЛА типу "шахед". У результаті, було влучання у багатоквартирний житловий будинок.
  • Є загиблі внаслідок нічної атаки РФ, десятьох людей вдалося врятувати.

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