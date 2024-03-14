У Сумах з-під завалів дістали тіло чоловіка

14 березня у Сумах з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка. Кількість загиблих зросла до трьох людей.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.
Роботи на місці влучання російського безпілотника відновили о 6:00. Наразі відомо про 14 людей, які отримали поранення, зазначили в Сумській МВА.
Що відомо про влучання "шахеда" у сумський будинок вночі 13 березня
- Влучання російського безпілотника в Сумах відбулося 13 березня о 1:30 ночі.
- До кінця тижня заклади загальної середньої, дошкільної освіти та позашкілля працюватимуть у дистанційному форматі.
- Близько 13:08 рятувальники ДСНС дістали з-під завалів п'ятиповерхівки тіло однієї загиблої людини.
- Після того під час розбору завалів рятувальники деблокували тіло другої загиблої людини. Працівники ДСНС врятували десять людей, з них п'ять було деблоковано. За інформацією медпрацівників, за допомогою з травмами різної важкості звернулися 12 містян.
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