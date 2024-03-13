У Сумах з-під завалів дістали тіло однієї загиблої людини

13 березня у Сумах близько 13:08 рятувальники ДСНС дістали з-під завалів п'ятиповерхівки тіло однієї загиблої людини.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

У ДСНС України зазначили, що під завалами ще можуть перебувати люди.

Рятувальники дістають тіло однієї загиблої людини, Суми, 13 березня, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

Раніше в Сумській ОВА зазначали, що є загиблі внаслідок атаки РФ вночі 13 березня. За попередньою інформацією, з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з них отримали травми різного ступеня тяжкості. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що у Сумах серед зниклих безвісти можуть бути троє людей.

Рятувальники дістають тіло однієї загиблої людини, Суми, 13 березня, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

Попередньо, пошкоджено до 50 квартир, близько 20 з них повністю знищені та не підлягають відновленню, як повідомив Суспільному керівник гуманітарного центру "Проліска" у Сумській області Олексій Сахно.

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