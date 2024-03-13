В сумську п’ятиповерхівку влучив російський безпілотник — в якому стані будинок

Десятеро травмованих людей, чотири зруйновані поверхи, понад півсотні пошкоджених квартир – такі наслідки влучання російського безпілотника в сумську багатоповерхівку 13 березня. З ночі на місці влучання працюють рятувальники – під завалами шукають загиблих. В якому стані будинок та що розповідають свідки події – дізнавалися кореспонденти Суспільного.

В ніч на 13 березня в сумську п'ятиповерхівку влучив російський безпілотник, повідомили в обласній військовій адміністрації. Пожежу рятувальники загасили, але будинок в диму. Влучання сталося о пів на другу ночі, розповідає пані Галина. Жінці вдалося врятуватися, а от квартиру повністю зруйнувало.

Наслідки російської атаки, Суми, 13 березня, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

“Рухнуло, бухнуло, вискочили – і ось що вийшло. Я на другому поверсі, наша квартира на другому поверсі. У нас дитина маленька. Як ми уцілили – я не знаю. Щоб цю сволоту розірвало, просто розірвало ось так. Я не можу….”, - каже мешканка Галина.

Пані Віра в момент влучання вдома не була – її квартира також зруйнована.

Сумчанка Віра. Фото: Суспільне Суми

“Я у доньки була. Нічого не знала. Сусідка подзвонила вночі, що у вас у під’їзд попало. Це приїхали дивитися. Все пропало. Нажите добро”, - говорить мешканка багатоповерхівки Віра.

Речі зі зруйнованих квартир розкидало вибуховою хвилею – деякі з них висять на гілках дерев. Поруч з п’ятиповерхівкою лежать уламки російського безпілотника, а через вікна на п’ятому поверсі видно задимлене небо.

Наслідки російської атаки, Суми, 13 березня, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

“Удар чула. Задрижав весь дім. Вискочила на вулицю – там горить уже. Кричала дитина: “Папа, папа!”. Шукала”, - згадує мешканка Алла Супрун.

“Летів “шахед”, потім пікірування і взрив. Постраждали вікна на балконі”, - каже сумчанин Юрій.

Олексій Дрозденко. Фото: Суспільне Суми

Станом на дев’яту ранку відомо про десятьох травмованих людей, говорить голова Сумської військової адміністрації Олексій Дрозденко. За його словами, загиблі є, їх шукають під завалами – безпілотник вдарив в середину будівлі.

Наслідки російської атаки, Суми, 13 березня, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

“Орієнтовно це третій поверх, візуально видно, що з другого по п’ятий поверх квартири зруйновані вщент”, - зазначив голова Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Наслідки російської атаки, Суми, 13 березня, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

“За попередньою інформацією пошкоджено до 50 квартир, але 20 з них повністю знищені, відновленню не підлягають. “Проліска” привезла матеріали для швидкого ремонту домогосподарств. Вже є 20 звернень”, - пояснив керівник гуманітарного центру "Проліска" у Сумській області Олексій Сахно.

Наслідки російської атаки, Суми, 13 березня, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

За словами в. о. міського голови Сум Артема Кобзаря, людям зі зруйнованих квартир нададуть тимчасовий прихисток.

“І область, і у нас в місті є. Якщо у людей немає родичів, де залишитися, то вони звертаються і ми їх будемо розселяти. Три поверхи повністю склалися, і я вважаю, що ті під'їзди, які поруч, доведеться зносити, на жаль”, - зазначив Артем Кобзар.

Наслідки російської атаки, Суми, 13 березня, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

Поруч зі зруйнованим під'їздом працює штаб-палатка, там волонтери пригощають чаєм та кавою, також працює психолог. Розгорнули її о третій годині ночі, говорить волонтерка Ксенія Гриник.

Серед тих, хто оговтується від пережитого в наметі – місцевий мешканець Валерій Коваль. Чоловік каже, його оселя вціліла, а от вийти з неї він самостійно не зміг.

“На п’ятому поверсі, поки кота бігав шукав, уже сходи у диму…. У підсумку “помаячив” хлопцям ДСНС-никам ліхтариком. І вони підігнали з тієї сторони, з боку спальні драбину рятувальну і ми евакуювалися. Документи деякі встиг схопити… Кота….саме головне”, - згадує мешканець Валерій Коваль.

Сумчанин Валерій Коваль. Фото: Суспільне Суми

Що ще відомо про нічну атаку у Сумах 13 березня

Повітряна тривога в області була оголошена о 00:56. О 1:27 у Повітряних силах повідомили, що в районі Сум зафіксовані російські безпілотники. Близько 1:30 у місті було чути звуки вибуху. О 2:08 був відбій повітряної тривоги.

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