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"Сибирский батальон" і РДК закликали жителів Курської, Брянської та Бєлгородської областей РФ негайно піти в укриття
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"Сибирский батальон" і РДК закликали жителів Курської, Брянської та Бєлгородської областей РФ негайно піти в укриття

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"Сибирский батальон" закликав жителів Курської та Брянської областей РФ піти в укриття
Курська область РФ. Фото: wikipedia.org

"Сибирский батальон" і РДК закликали усіх жителів Курської, Брянської та Бєлгородської областей РФ, які не встигають або не мають змоги евакуюватися, негайно прослідувати в укриття.

Відповідне повідомлення "Сибирский батальон" оприлюднив у Телеграм о 10.39 ранку 14 березня.

Спочатку у ньому йшлося про мешканців Курщини і Брянщини, а у відредагованій версії з'явилася й Бєлгородська область.

Відповідне попередження оприлюднив і Російський добровольчий корпус.

"Увага! Усім жителям Курської, Бєлгородської та Брянської області, які не встигають або не мають змоги евакуюватися, негайно прослідувати в укриття!" — йдеться у повідомленні РДК.

Раніше зранку 14 березня засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.

"Негайно залиште Курщину, Бєлгородщену, всі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь по військових цілях на цій території протягом 1,5 години після цього звернення", — сказав Нікітін.

12 березня підрозділи Легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону заявили, що перетнули кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області.

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