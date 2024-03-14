Дзержинський райсуд Санкт-Петербурга сьогодні, 14 березня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 квітня для трьох людей, яких підозрюють у співпраці з "терористичною організацією".

Про це йдеться у повідомленні об'єднаної судової пресслужби Санкт-Петербурга.

За версією слідства, Рінат Ільїн, Микита Красильников та Артем Щербаков нібито планували отруїти бійців російського добровольчого підрозділу "Еспаньйола", який воює в Україні за завданням "Російського добровольчого корпусу" (РДК). Зазначається, що чоловіків затримали 28 лютого цього року.

Суть справи

У січні-лютому один із фігурантів "спільно з невстановленою особою" за вказівкою РДК (заборонений у Росії) шукав інформацію про пункт збору гуманітарної допомоги для військової операції "Еспаньйоли", а також транспорт, що використовується для перевезення гумдопомоги. Для відстеження маршруту доставки гуманітарного вантажу до пункту тимчасового розміщення "Еспаньйоли" у Маріуполі чоловіки придбали GPS-трекер, який було сховано.

У період з 7 по 27 лютого цього року один з учасників отримав "невстановлену отруйну речовину" в мішку масою близько 20 кг.

"Вказану невстановлену отруйну речовину фігуранти мали змішати з продуктами харчування та відправити у вигляді гуманітарної допомоги добровольцям, які беруть участь у спеціальній військовій операції (так у РФ називають війну проти України — ред.) у складі добровольчого військового формування "Еспаньйола" з метою терористичного акту", — йдеться у повідомленні.

У суді уточнили, що Рінат Іллін, Микита Красильников та Артем Щербаков були затримані 28 лютого. Двоє з них, як стверджує суд, "визнали причетність до злочину та дали свідчення". Третій чоловік причетність заперечує. Він відмовився дати свідчення, пославшись на ст. 51 Конституції РФ. Частина 2 ст. 205.5 КК РФ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 20 років та штрафом розміром до 500 тисяч рублів.

14 березня у ФСБ РФ повідомили, що затримали у Санкт-Петербурзі чотирьох людей, які, як стверджується, є членами "Російського добровольчого корпусу". За завданням військової розвідки України, вони нібито планували отруїти "високотоксичною хімічною речовиною" продукти харчування, які мали відправити жителям "нових регіонів" та військовослужбовцям російської армії до зони бойових дій в Україні.

12 березня у легіоні "Свобода Росії", заявили, що ЛРС, РДК та "Сибірській батальйон" перетнули кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області.