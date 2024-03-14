Просили взяти під варту, але суд відмовив. Чергове засідання стосовно керівника Черкаської єпархії УПЦ МП митрополита Феодосія (Дениса Снєгірьова) відбулося у Соснівському районному суді Черкас 14 березня.
На початку засідання прокурор клопотав про зміну запобіжного заходу, повідомила кореспондентка Суспільного Оксана Швед із зали засідань.
Прокурор Черкаської обласної прокуратури Вадим Коломієць зазначив, що оскільки обвинуваченому 22 лютого вручили нову підозру, то цей факт доводить, що до обвинуваченого слід застосувати суворіший запобіжний захід, а саме взяти його під варту:
"Вчора (13 березня — ред.) Соснівський районний суд обрав запобіжний захід у новому провадженні, що підтверджує обґрунтованість підозри", — додав він.
На його думку, ризики вчинення підозрюваним інших подібних злочинів існують і наявний запобіжний захід не може запобігти цьому. За словами прокурора, злочин за четвертою підозрою було вчинено не пізніше 8 січня 2024 року. Більше ніяких даних стосовно нового провадження він не озвучив, оскільки це є таємницею досудового розслідування.
"Цей злочин (йдеться про повідомлену четверту підозру — ред.) він вчинив через деякий час після зміни йому запобіжного заходу з цілодобово домашнього арешту на нічний домашній арешт ", — зазначив прокурор.
Ще один ризик, який продовжує існувати — те, що понад рік невідоме місце знаходження головного свідка, додав він.
Також прокурор зазначив, що до митрополита може бути застосована застава — 746 прожиткових мінімумів, — це два мільйони дві тисячі гривень.
Що сказала сторони захисту
Захисник потерпілих вважає, що тримання під вартою надто сурове для ієрарха, тому потрібен цілодобовий домашній арешт.
Адвокатка Снєгірьова своєю чергою зазначила, що прокурор не вказав у клопотанні, де і коли він отримав копію підозри. Також не долучено дозвіл про розголошення відомостей досудового розслідування:
"Це те, що порушив прокурор, я так вважаю".
На її думку, розголошення даних досудового розслідування карається законом та лише слідчий прокурор у тому провадженні може визначати, які дані підлягають розголошенню.
"Вважаємо, що сфабриковані проти митрополита Феодосія підозри не є підставою для того, що він може вчинити правопорушення", — додала адвокатка.
Відтак, на думку адвокатки, наявність іншого проведення не може бути підставою для обрання у цьому провадженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
Що сказав обвинувачений
"Ніяких злочинів я не завершував і не звершую. Це прокурор звершує злочин тиску на церкву і не кається", — повідомив обвинувачений під час судового засідання.
На його думку, підозри — це спроба позбавити його можливості говорити всередині країни та виступати з доповідями в ООН.
Опісля промови обвинуваченого оголосили перерву.
Після перерви суд відмовив у клопотанні про взяття обвинуваченого під варту та лишив попередній запобіжний захід — нічний домашній арешт.
Надалі тривав допит свідків у справі.
Що відомо про керівника Черкаської єпархії УПЦ МП
- Працівники СБУ повідомили про підозру керівникові єпархії УПЦ МП за ст. 161 Кримінального кодексу України у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Про це Суспільному повідомили у відомстві. Керівникові єпархії УПЦ МП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
- У грудні СБУ провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах московського патріархату в Черкаській області.
- Під час контррозвідувальних заходів СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російську пропагандистську літературу та прапор так званої "Новоросії". Також бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів, повідомили Суспільному у пресслужбі СБУ області.
- 20 лютого керівникові єпархії УПЦ МП повідомили про підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Йому влаштували допит у Черкаській окружній прокуратурі, опісля Соснівський районний суд обрав йому міру запобіжного заходу та відпустили під особисте зобов'язання, у коментарі Суспільному розповіла речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.
- 12 квітня митрополиту Черкаському і Канівському Феодосію — Денису Снєгірьову, якого підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі, вдруге обрали запобіжний захід. Його взяли під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.
- 13 квітня Черкаському керівникові УПЦ МП одягнули електронний браслет, повідомили у пресслужбі єпархії.
- Під час засідання 1 серпня 2023 року прокурор зачитав повний обвинувальний акт щодо обвинуваченого. Той своєю чергою вини не визнав. Оскільки свідки не були готові, тоді засідання перенесли.
- 4 жовтня суд перенесли, бо не з'явився адвокат. На засіданні мали допитувати потерпілих. Однак судовий розгляд перенесли на 24 жовтня.
- 9 жовтня Києво-Святошинський районний суд Київської області відмовив прокуратурі у взятті під варту митрополита Черкаського і Канівського УПЦ МП Феодосія (Дениса Снєгірьова).
- 24 жовтня не відбулося засідання у справі стосовно керівника Черкаської єпархії УПЦ МП митрополита Феодосія (Дениса Снєгірьова). Причина — не зʼявилися потерпілі.
- Під час засідання 13 листопада сторона обвинувачення клопотала, аби підсудного взяли під варту. Утім суд продовжив дію запобіжного заходу та призначив нове засідання.
- Під час засідання 23 листопада допитали потерпілого — військового капелана. Він розповів, чому подав заяву до СБУ.
- На засіданні 11 грудня був запланований допит одного з потерпілих, утім він не зʼявився, оскільки перебуває у зоні бойових дій та не виходить на звʼязок два місяці.
- Під час судового засідання 6 лютого керівникові Черкаської єпархії УПЦ МП митрополиту Феодосію (Денису Снєгірьову) послабили запобіжний захід — нічний домашній арешт скоротили.
- 23 лютого керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП оголосили четверту підозру, повідомила у коментарі Суспільному речниця СБУ в області Катерина Дрога. Йдеться про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України — порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно.
- 5 березня 2024 року засідання у справі черкаського керівника УПЦ скасували через госпіталізацію підозрюваного.
- Під час судового засідання 13 березня Денису Снєгірьову обрали запобіжний захід в межах четвертого кримінального провадження. Йдеться про запобіжний захід стосовно кримінального провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України.
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