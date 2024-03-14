Просили взяти під варту, але суд відмовив. Чергове засідання стосовно керівника Черкаської єпархії УПЦ МП митрополита Феодосія (Дениса Снєгірьова) відбулося у Соснівському районному суді Черкас 14 березня.

На початку засідання прокурор клопотав про зміну запобіжного заходу, повідомила кореспондентка Суспільного Оксана Швед із зали засідань.

Прокурор Черкаської обласної прокуратури Вадим Коломієць зазначив, що оскільки обвинуваченому 22 лютого вручили нову підозру, то цей факт доводить, що до обвинуваченого слід застосувати суворіший запобіжний захід, а саме взяти його під варту:

"Вчора (13 березня — ред.) Соснівський районний суд обрав запобіжний захід у новому провадженні, що підтверджує обґрунтованість підозри", — додав він.

На його думку, ризики вчинення підозрюваним інших подібних злочинів існують і наявний запобіжний захід не може запобігти цьому. За словами прокурора, злочин за четвертою підозрою було вчинено не пізніше 8 січня 2024 року. Більше ніяких даних стосовно нового провадження він не озвучив, оскільки це є таємницею досудового розслідування.

"Цей злочин (йдеться про повідомлену четверту підозру — ред.) він вчинив через деякий час після зміни йому запобіжного заходу з цілодобово домашнього арешту на нічний домашній арешт ", — зазначив прокурор.

Ще один ризик, який продовжує існувати — те, що понад рік невідоме місце знаходження головного свідка, додав він.

Також прокурор зазначив, що до митрополита може бути застосована застава — 746 прожиткових мінімумів, — це два мільйони дві тисячі гривень.

Фото: Суспільне Черкаси

Що сказала сторони захисту

Захисник потерпілих вважає, що тримання під вартою надто сурове для ієрарха, тому потрібен цілодобовий домашній арешт.

Адвокатка Снєгірьова своєю чергою зазначила, що прокурор не вказав у клопотанні, де і коли він отримав копію підозри. Також не долучено дозвіл про розголошення відомостей досудового розслідування:

"Це те, що порушив прокурор, я так вважаю".

На її думку, розголошення даних досудового розслідування карається законом та лише слідчий прокурор у тому провадженні може визначати, які дані підлягають розголошенню.

"Вважаємо, що сфабриковані проти митрополита Феодосія підозри не є підставою для того, що він може вчинити правопорушення", — додала адвокатка.

Відтак, на думку адвокатки, наявність іншого проведення не може бути підставою для обрання у цьому провадженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Фото: Суспільне Черкаси

Що сказав обвинувачений

"Ніяких злочинів я не завершував і не звершую. Це прокурор звершує злочин тиску на церкву і не кається", — повідомив обвинувачений під час судового засідання.

На його думку, підозри — це спроба позбавити його можливості говорити всередині країни та виступати з доповідями в ООН.

Опісля промови обвинуваченого оголосили перерву.

Після перерви суд відмовив у клопотанні про взяття обвинуваченого під варту та лишив попередній запобіжний захід — нічний домашній арешт.

Надалі тривав допит свідків у справі.

Що відомо про керівника Черкаської єпархії УПЦ МП

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