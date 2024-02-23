Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП митрополит Феодосій отримав четверту підозру.
Служба безпеки зібрала нові докази злочинів, повідомила у коментарі Суспільному речниця СБУ в області Катерина Дрога.
Це четверта підозра його "підривної діяльності" проти України, пояснила речниця. У 2023 році йому повідомили три підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії РФ. За матеріалами цих справ відбуваються судові засідання.
"Цього разу встановлено, що після оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо «захоплення» Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви. Також у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій. Крім того, клірик записував деструктивні відеозвернення на офіційній сторінці Черкаської єпархії УПЦ (МП) у фейсбуці", — прокоментувала Катерина Дрога.
Як додала речниця черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик, за даними слідства, у січні 2024 року священнослужитель записав відеозвернення із закликами до релігійної ворожнечі та ненависті.
"У відеозверненні священник висловлював нетерпимість до вірян інших релігійних організацій і ображав почуття громадян у звʼязку з їхніми релігійними переконаннями. Відео він розмістив для широкої аудиторії на різних відкритих інтернет-ресурсах", — розповіла Богдана Кулик.
Факти злочинних дій підозрюваного підтвердили семантико-лінгвістична і судово-психологічна експертизи, додала речниця СБУ Черкащини:
"На підставі зібраних доказів йому повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України — порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно.
Наразі підозрюваний перебуває під нічним домашнім арештом. Утім вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу на більш суворий. Триває розслідування.
"Якщо провину підозрюваного доведуть, то йому загрожує до восьми років тюрми", — додала Катерина Дрога.
Що відомо про керівника Черкаської єпархії УПЦ МП
- Працівники СБУ повідомили про підозру керівникові єпархії УПЦ МП за ст. 161 Кримінального кодексу України у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Про це Суспільному повідомили у відомстві. Керівникові єпархії УПЦ МП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
- У грудні СБУ провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах московського патріархату в Черкаській області.
- Під час контррозвідувальних заходів СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російську пропагандистську літературу та прапор так званої "Новоросії". Також бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів, повідомили Суспільному у пресслужбі СБУ області.
- 20 лютого керівникові єпархії УПЦ МП повідомили про підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Йому влаштували допит у Черкаській окружній прокуратурі, опісля Соснівський районний суд обрав йому міру запобіжного заходу та відпустили під особисте зобов'язання, у коментарі Суспільному розповіла речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.
- 12 квітня митрополиту Черкаському і Канівському Феодосію — Денису Снєгірьову, якого підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі, вдруге обрали запобіжний захід. Його взяли під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.
- 13 квітня Черкаському керівникові УПЦ МП одягнули електронний браслет, повідомили у пресслужбі єпархії.
- Під час засідання 1 серпня 2023 року прокурор зачитав повний обвинувальний акт щодо обвинуваченого. Той своєю чергою вини не визнав. Оскільки свідки не були готові, тоді засідання перенесли.
- 4 жовтня суд перенесли, бо не з'явився адвокат. На засіданні мали допитувати потерпілих. Однак судовий розгляд перенесли на 24 жовтня.
- 9 жовтня Києво-Святошинський районний суд Київської області відмовив прокуратурі у взятті під варту митрополита Черкаського і Канівського УПЦ МП Феодосія (Дениса Снєгірьова).
- 24 жовтня не відбулося засідання у справі стосовно керівника Черкаської єпархії УПЦ МП митрополита Феодосія (Дениса Снєгірьова). Причина — не зʼявилися потерпілі.
- Під час засідання 13 листопада сторона обвинувачення клопотала, аби підсудного взяли під варту. Утім суд продовжив дію запобіжного заходу та призначив нове засідання.
- Під час засідання 23 листопада допитали потерпілого — військового капелана. Він розповів, чому подав заяву до СБУ.
- На засіданні 11 грудня був запланований допит одного з потерпілих, утім він не зʼявився, оскільки перебуває у зоні бойових дій та не виходить на звʼязок два місяці.
- Під час судового засідання 6 лютого керівникові Черкаської єпархії УПЦ МП митрополиту Феодосію (Денису Снєгірьову) послабили запобіжний захід — нічний домашній арешт скоротили.
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