Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП митрополит Феодосій отримав четверту підозру.

Служба безпеки зібрала нові докази злочинів, повідомила у коментарі Суспільному речниця СБУ в області Катерина Дрога.

Це четверта підозра його "підривної діяльності" проти України, пояснила речниця. У 2023 році йому повідомили три підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії РФ. За матеріалами цих справ відбуваються судові засідання.

"Цього разу встановлено, що після оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо «захоплення» Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви. Також у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій. Крім того, клірик записував деструктивні відеозвернення на офіційній сторінці Черкаської єпархії УПЦ (МП) у фейсбуці", — прокоментувала Катерина Дрога.

Як додала речниця черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик, за даними слідства, у січні 2024 року священнослужитель записав відеозвернення із закликами до релігійної ворожнечі та ненависті.

"У відеозверненні священник висловлював нетерпимість до вірян інших релігійних організацій і ображав почуття громадян у звʼязку з їхніми релігійними переконаннями. Відео він розмістив для широкої аудиторії на різних відкритих інтернет-ресурсах", — розповіла Богдана Кулик.

Факти злочинних дій підозрюваного підтвердили семантико-лінгвістична і судово-психологічна експертизи, додала речниця СБУ Черкащини:

"На підставі зібраних доказів йому повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України — порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно.

Наразі підозрюваний перебуває під нічним домашнім арештом. Утім вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу на більш суворий. Триває розслідування.

"Якщо провину підозрюваного доведуть, то йому загрожує до восьми років тюрми", — додала Катерина Дрога.

Що відомо про керівника Черкаської єпархії УПЦ МП

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