Під час судового засідання 13 березня керівникові Черкаської єпархії УПЦ МП митрополиту Феодосію (Денису Снєгірьову) обрали запобіжний захід в межах четвертого кримінального провадження. Суд відбувся у Соснівському районному суді Черкас.

Йдеться про запобіжний захід стосовно кримінального провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України, розповів у коментарі Суспільному суддя-спікер Соснівського РС міста Черкаси Ярослав Пересунько.

Слідча суддя Соснівського РС міста Черкаси розглядала клопотання прокурора про застосування до настоятеля Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

"Запобіжний захід обирався в межах нового кримінального провадження за статтею 161 КК України — порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно. Досудове розслідування в якому наразі триває. За результатами розгляду слідча суддя застосувала запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час доби з 22.00 до 06.00, щоденно, до 13 травня 2024 року включно", — деталізував Ярослав Пересунько.

Що відомо про керівника Черкаської єпархії УПЦ МП

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