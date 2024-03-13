Під час судового засідання 13 березня керівникові Черкаської єпархії УПЦ МП митрополиту Феодосію (Денису Снєгірьову) обрали запобіжний захід в межах четвертого кримінального провадження. Суд відбувся у Соснівському районному суді Черкас.
Йдеться про запобіжний захід стосовно кримінального провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України, розповів у коментарі Суспільному суддя-спікер Соснівського РС міста Черкаси Ярослав Пересунько.
Слідча суддя Соснівського РС міста Черкаси розглядала клопотання прокурора про застосування до настоятеля Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.
"Запобіжний захід обирався в межах нового кримінального провадження за статтею 161 КК України — порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно. Досудове розслідування в якому наразі триває. За результатами розгляду слідча суддя застосувала запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час доби з 22.00 до 06.00, щоденно, до 13 травня 2024 року включно", — деталізував Ярослав Пересунько.
Що відомо про керівника Черкаської єпархії УПЦ МП
- Працівники СБУ повідомили про підозру керівникові єпархії УПЦ МП за ст. 161 Кримінального кодексу України у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Про це Суспільному повідомили у відомстві. Керівникові єпархії УПЦ МП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
- У грудні СБУ провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах московського патріархату в Черкаській області.
- Під час контррозвідувальних заходів СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російську пропагандистську літературу та прапор так званої "Новоросії". Також бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів, повідомили Суспільному у пресслужбі СБУ області.
- 20 лютого керівникові єпархії УПЦ МП повідомили про підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Йому влаштували допит у Черкаській окружній прокуратурі, опісля Соснівський районний суд обрав йому міру запобіжного заходу та відпустили під особисте зобов'язання, у коментарі Суспільному розповіла речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.
- 12 квітня митрополиту Черкаському і Канівському Феодосію — Денису Снєгірьову, якого підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі, вдруге обрали запобіжний захід. Його взяли під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.
- 13 квітня Черкаському керівникові УПЦ МП одягнули електронний браслет, повідомили у пресслужбі єпархії.
- Під час засідання 1 серпня 2023 року прокурор зачитав повний обвинувальний акт щодо обвинуваченого. Той своєю чергою вини не визнав. Оскільки свідки не були готові, тоді засідання перенесли.
- 4 жовтня суд перенесли, бо не з'явився адвокат. На засіданні мали допитувати потерпілих. Однак судовий розгляд перенесли на 24 жовтня.
- 9 жовтня Києво-Святошинський районний суд Київської області відмовив прокуратурі у взятті під варту митрополита Черкаського і Канівського УПЦ МП Феодосія (Дениса Снєгірьова).
- 24 жовтня не відбулося засідання у справі стосовно керівника Черкаської єпархії УПЦ МП митрополита Феодосія (Дениса Снєгірьова). Причина — не зʼявилися потерпілі.
- Під час засідання 13 листопада сторона обвинувачення клопотала, аби підсудного взяли під варту. Утім суд продовжив дію запобіжного заходу та призначив нове засідання.
- Під час засідання 23 листопада допитали потерпілого — військового капелана. Він розповів, чому подав заяву до СБУ.
- На засіданні 11 грудня був запланований допит одного з потерпілих, утім він не зʼявився, оскільки перебуває у зоні бойових дій та не виходить на звʼязок два місяці.
- Під час судового засідання 6 лютого керівникові Черкаської єпархії УПЦ МП митрополиту Феодосію (Денису Снєгірьову) послабили запобіжний захід — нічний домашній арешт скоротили.
- 23 лютого керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП оголосили четверту підозру, повідомила у коментарі Суспільному речниця СБУ в області Катерина Дрога. Йдеться про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України — порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно.
- 5 березня 2024 року засідання у справі черкаського керівника УПЦ скасували через госпіталізацію підозрюваного.
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