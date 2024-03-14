40 добровольців-комунальників з Івано-Франківської громади 14 березня вирушать у Донецьку область. Вони братимуть участь у зведенні фортифікаційних споруд.
Про це в ефірі радіо "Західний полюс" розповів міський голова Руслан Марцінків.
Голова громади нагадав, що під час його крайньої поїздки на Донеччину він підписав угоду про партнерство з Покровською військовою цивільною адміністрацією.
"У цьому зокрема і полягає співпраця з військовими цивільними адміністраціями та громадами, які є близько до фронту або на лінії фронтових зіткнень", — сказав Марцінків.
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