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40 комунальників з Івано-Франківської громади допомагатимуть будувати фортифікаційні споруди на Донеччині
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40 комунальників з Івано-Франківської громади допомагатимуть будувати фортифікаційні споруди на Донеччині

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40 комунальників з Івано-Франківської громади допомагатимуть будувати фортифікаційні споруди на Донеччині
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

40 добровольців-комунальників з Івано-Франківської громади 14 березня вирушать у Донецьку область. Вони братимуть участь у зведенні фортифікаційних споруд.

Про це в ефірі радіо "Західний полюс" розповів міський голова Руслан Марцінків.

Голова громади нагадав, що під час його крайньої поїздки на Донеччину він підписав угоду про партнерство з Покровською військовою цивільною адміністрацією.

"У цьому зокрема і полягає співпраця з військовими цивільними адміністраціями та громадами, які є близько до фронту або на лінії фронтових зіткнень", — сказав Марцінків.

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