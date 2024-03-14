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У Сумах під завалами будинку ще можуть знаходитись люди
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У Сумах під завалами будинку ще можуть знаходитись люди

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У Сумах під завалами будинку ще можуть знаходитись люди
Наслідки влучання безпілотника, Суми, 13 березня 2024. Фото: Суспільне Суми

14 березня з 6:00 у Сумах відновлені роботи на місці влучання російського безпілотника. Під завалами ще можуть знаходитись люди.

Про це Суспільному розповів речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка.

"З 6 ранку всі роботи відновлені — вся інженерна, важка техніка на місці. Рятувальники знову продовжують розбирати руйнування. Дійсно є інформація, що під завалами можуть знаходитись люди", — зазначив Олег Стрілка.

Кількість людей, які можуть знаходитися під завалами будинку наразі невідома. 13 березня вдалося деблокувати тіла двох загиблих.

У Сумах під завалами будинку ще можуть знаходитись люди
Фото: Суспільне Суми

"13 березня близько 20:00 роботи були тимчасово призупинені, проте залишалась наша пожежна техніка тому, що була загроза повторного виникнення загорянь. Коли щось загорялось — ми ліквідовували", — повідомив Олег Стрілка.

Що відомо про влучання "шахеда" у сумський будинок вночі 13 березня

  • Влучання російського безпілотника в Сумах відбулося 13 березня о 1:30 ночі.
  • До кінця тижня заклади загальної середньої, дошкільної освіти та позашкілля працюватимуть у дистанційному форматі.
  • Близько 13:08 рятувальники ДСНС дістали з-під завалів п'ятиповерхівки тіло однієї загиблої людини.
  • Після того під час розбору завалів рятувальники деблокували тіло другої загиблої людини. Працівники ДСНС врятували десять людей, з них п'ять було деблоковано. За інформацією медпрацівників, за допомогою з травмами різної важкості звернулися 12 містян.

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