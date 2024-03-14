Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 14 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
У Дніпрі під час пожежі в багатоквартирному будинку врятували трьох людей
У Дніпрі під час пожежі в центрі міста увечері 14 березня врятували трьох людей, мешканців четвертого поверху п'ятиповерхівки, повідомили в ДСНС в області. Інші люди змогли самостійно вийти з квартир на вулицю.
Займання в 5-поверховому будинку вже ліквідували. Горів дах. Площа пожежі становила 600 квадратних метрів.
"20 днів у Маріуполі" знову на екранах Дніпра
З 14 березня у кінотеатрах Дніпра знову в прокаті український документальний фільм "20 днів у Маріуполі", нагороджений премією "Оскар". Фільм йде англійською мовою з українськими субтитрами.
Пожежа в центрі Дніпра: що відомо
У Дніпрі, у будинку на перехресті вулиці Єфремова та проспекту Яворницького, сталася пожежа, повідомляють кореспонденти Суспільного.
За уточненими даними з ДСНС в області, горить дах багатоповерхівки.
Через обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини поранено шестеро людей, є руйнування
Через обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини впродовж 14 березня поранено шестеро людей. Їм від 7 до 74 років. У Нікополі пошкоджено з десяток багатоповерхівок, п’ять хат, господарська споруда, два навчальні заклади, декілька кафе та магазинів, три адміністративні будівлі, аптека. Понівечено авто і лінії електропередач.
На Дніпропетровщині до 15 років за ґратами засуджено агента РФ, який корегував удари по позиціях ЗСУ
На Дніпропетровщині до 15 років за ґратами засудили агента ФСБ РФ, який корегував вогонь військ РФ по позиціях Збройних сил України. Суд визнав винним жителя Нікопольського району у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Дніпро: трьох чоловіків засудили до 11 років за ґратами за замах на громадську активістку
Трьох жителів Дніпропетровщини засудили до 11 років за ґратами за замах на замовне вбивство керівниці громадської організації Наталії Ешонкулової. Суди тривали два роки.
У Дніпрі тимчасово немає води на деяких вулицях
Станом на 14:00 бригади КП "Дніпроводоканал" проводять аварійні роботи за такими адресами:
- вул. Кам'янська, 30, припинено водопостачання вулиць Кам'янська, Коксова, Віктора Троценка, Возз'єднання;
- вул. Старочумацька, 4-В, припинено водопостачання вулиць Старочумацької та Бутова;
- вул. Лісопильна, 4, припинено водопостачання всієї вулиці.
Подачу води за вище вказаними адресами буде відновлено після завершення робіт, повідомляють у міськраді.
Намагався продати ручний кулемет Калашникова. Жителю Дніпропетровщини повідомили про підозру
На Дніпропетровщині затримали місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова. Фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки.
П'ять людей поранені через обстріли Нікополя
П'ять людей поранено внаслідок атаки військ РФ по Нікополю 14 березня. Серед травмованих – 7-річний хлопчик. Одну з поранених – 73-річну жінку госпіталізували. Всі інші лікуватимуться амбулаторно.
Пошкоджені декілька багатоповерхівок та міська інфраструктура. Інформацію уточнюють.
День Добровольця: історія військового з Дніпра, який пройшов бої на Луганщині, Донеччині та Харківщині
Військовий Дмитро з позивним "Мономах" з Дніпра пішов на фронт добровольцем у березні 2022. Служить в 31-й бригаді Національної гвардії України. Був в боях на Донеччині, Луганщині, звільняв населені пункти Харківщини. У Кремінній чоловік отримав 10 поранень в січні 2023.
Про свої поранення та участь у боях — чоловік розповів Суспільному.
У Дніпрі під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили фрагменти тіл двох людей
У Дніпрі під час ліквідації пожежі у Новокодацькому районі надзвичайники виявили фрагменти тіл двох людей. Горіли дах, перекриття та домашні речі у будинку на площі 80 квадратних них метрів. Займання ліквідували впродовж години.
У Дніпрі внесли зміни до бюджету області на 2024 рік
У Дніпрі відбулася 19-та сесія Дніпропетровської обласної ради. Загалом на засіданні розглянули 23 питання. Зокрема обговорили зміни до бюджету області на 2024-й рік. Наразі він становить 9,8 мільярда гривень.
День жалоби у Кривому Розі: який вигляд має місце ракетного удару
До місця ракетного удару по Кривому Рогу містяни приносять квіти, лампадки та іграшки. 14 березня у місті оголосили днем жалоби.
Який вигляд має місце ракетного обстрілу — дивіться у фоторепортажі Суспільного.
На Дніпропетровщині судитимуть капітана-колаборанта з Луганщини
На Дніпропетровщині судитимуть капітана, який добровільно вступив до Збройних сил РФ.
У лютому 2022 року він проходив службу в Маріуполі, де на початку повномасштабного вторгнення брав участь у боях за Україну. В квітні 2022 року, після окупації Маріуполя чоловік повернувся на тимчасово окуповану територію Луганщини, де добровільно вступив на службу до ЗС РФ.
Сили ППО збили три дрони над регіоном
Три російські безпілотники збили сили протиповітряної оборони вночі у Синельниківському, Дніпровському та Новомосковському районах.
Військові РФ обстріляли Нікопольщину
Двічі військові РФ обстрілювали Нікопольщину у ніч на 14 березня. Під ударом були Марганецька та Червоногригорівська громади. Загиблих та поранених немає.
У Кривому Розі день жалоби за загиблими внаслідок атаки 12 березня
14 березня — у Кривому Розі день жалоби за загиблими в багатоповерхівці, у яку напередодні влучила ракета армії РФ. Там загинули п'ятеро містян.
Поранені пів сотні людей. У лікарні – 17 пацієнтів. Серед них семеро – діти.
У Дніпрі відключатимуть світло 14 березня: адреси
У Дніпрі через проведення планових робіт 14 березня з 08:00 до 17:00 не буде електроенергії за такими адресами:
- вул. Бориса Мозолевського: 1, 11, 13, 15;
- вул. Квартальна: 4, 6, 6-Д, 8, 11, 13, 17, 19-А, 25-31 (непарні), 37;
- вул. Інженерна: 2, 4, 6;
- вул. Казакевича: 1-4;
- вул. Козака Мамая: 30;
- вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;
- просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118-К, 119-135 (непарні), 142-Г.