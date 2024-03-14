День Добровольця: історія військового з Дніпра, який пройшов бої на Луганщині, Донеччині та Харківщині

Військовий Дмитро з позивним "Мономах" з Дніпра пішов на фронт добровольцем у березні 2022. Служить в 31-й бригаді Національної гвардії України. Був в боях на Донеччині, Луганщині, звільняв населені пункти Харківщини. У Кремінній чоловік отримав 10 поранень в січні 2023.

Про свої поранення та участь у боях — чоловік розповів Суспільному.