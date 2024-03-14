Через обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини впродовж 14 березня поранено шестеро людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, пораненим — від 7 до 74 років.

Російські війська атакували Нікопольщину трьома дронами-камікадзе й чотири рази обстріляли з артилерії.

У Нікополі пошкоджено з десяток багатоповерхівок, п’ять хат, господарська споруда, два навчальні заклади, декілька кафе та магазинів, три адміністративні будівлі, аптека. Понівечено авто і лінії електропередач.

Раніше, у ніч на 14 березня російська армія двічі вдарила по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під ударом були спершу Марганецька, а потім Червоногригорівська громади. Загиблих та поранених немає.

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