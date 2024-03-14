На Дніпропетровщині до 15 років за ґратами засудили агента ФСБ РФ, який корегував вогонь військ РФ по позиціях Збройних сил України.

Про це йдеться на сайті прокуратури Дніпропетровщини.

За повідомленням, суд визнав винним жителя Нікопольського району у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Прокурори у суді довели, що у 2022 році підозорюваний, маючи антиукраїнську позицію, вступив у змову з представником РФ. Чоловік фіксував та передавав їх представникам інформацію щодо місць дислокації, переміщення підрозділів, військової техніки Збройних сил України.

Зібрані дані надсилав через месенджер Telegram разом із позначками на скріншотах Google Maps.

Також передав представнику РФ координати розташування ЗСУ, які в цей час вели обстріл по військових об’єктах РФ, та повідомлення з вимогою терміново завдати удар по позиціях українських військових. Чоловіка викрито під час виконання чергового завдання куратора.

У судовому засіданні він не визнав свою вину. До вступу вироку в законну силу фігурант перебуватиме під вартою.

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