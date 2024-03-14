Український фільм "20 днів у Маріуполі" нагородили премією Оскар як найкращу повнометражну документальну стрічку. Режисери – Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василіса Степаненко – з перших днів повномасштабної війни висвітлювали злочини армії РФ. Фільм показують в прокаті англійською мовою з українськими субтитрами.
З 14 березня фільм повернули в прокат до кінотеатрів Дніпра. Які враження глядачів – у матеріалі Суспільного.
Зі сльозами на очах — кожен глядач в залі. Один з них — Павло. Говорить: на початку повномасштабного вторгнення Росії в Маріуполі загинув його друг.
"Фільм тяжкий, особливо коли діточок показували. Там, де останні кадри зйомки, згорточок цей маленький... Гарний фільм, дякую йому", — говорить глядач.
Серед глядачів стрічки — дніпрянка Аліна.
"Що відбувалося там, ми бачили тільки у новинах, тому варто кожному подивитися, що насправді, які жахи там відбувалися", — говорить вона.
На сеанси у вихідний день квитки майже розпродали. Менеджер кінотеатру Владислав Мартинов каже: глядачів — як під час світових прем’єр.
"Якщо чесно – не очікували. Але це приємні, так би мовити, несподіванки. Це вже другий прокат в кінотеатрі, відвідуваність приблизно така сама, як й першого разу", — зазначив він.
Наразі оскароносний фільм "20 днів у Маріуполі" більше не доступний для перегляду онлайн. Подивитися стрічку можна лише в кінотеатрах. Фільм у Дніпрі показуватимуть до 20 березня включно.
Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"
- Стрічка "20 днів у Маріуполі" розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.
- Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. Також у 2024 році їх нагородили Шевченківською премією.
- Кіно стало найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тисяч гривень тільки за перший вікенд прокату.
- Стрічка також перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" британської кінопремії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".
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