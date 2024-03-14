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"20 днів у Маріуполі" знову на екранах Дніпра: що кажуть глядачі та скільки ще можна подивитися стрічку
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"20 днів у Маріуполі" знову на екранах Дніпра: що кажуть глядачі та скільки ще можна подивитися стрічку

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20 днів у Маріуполі, кіно, Дніпро
Кадр з фільму "20 днів у Маріуполі". Суспільне Дніпро

Український фільм "20 днів у Маріуполі" нагородили премією Оскар як найкращу повнометражну документальну стрічку. Режисери – Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василіса Степаненко – з перших днів повномасштабної війни висвітлювали злочини армії РФ. Фільм показують в прокаті англійською мовою з українськими субтитрами.

З 14 березня фільм повернули в прокат до кінотеатрів Дніпра. Які враження глядачів – у матеріалі Суспільного.

"20 днів у Маріуполі" знову на екранах Дніпра: що кажуть глядачі та скільки ще можна подивитися стрічку
Павло. Суспільне Дніпро

Зі сльозами на очах — кожен глядач в залі. Один з них — Павло. Говорить: на початку повномасштабного вторгнення Росії в Маріуполі загинув його друг.

"Фільм тяжкий, особливо коли діточок показували. Там, де останні кадри зйомки, згорточок цей маленький... Гарний фільм, дякую йому", — говорить глядач.

"20 днів у Маріуполі" знову на екранах Дніпра: що кажуть глядачі та скільки ще можна подивитися стрічку
Аліна. Суспільне Дніпро

Серед глядачів стрічки — дніпрянка Аліна.

"Що відбувалося там, ми бачили тільки у новинах, тому варто кожному подивитися, що насправді, які жахи там відбувалися", — говорить вона.

"20 днів у Маріуполі" знову на екранах Дніпра: що кажуть глядачі та скільки ще можна подивитися стрічку
Кадр з фільму. Суспільне Дніпро

На сеанси у вихідний день квитки майже розпродали. Менеджер кінотеатру Владислав Мартинов каже: глядачів — як під час світових прем’єр.

"Якщо чесно – не очікували. Але це приємні, так би мовити, несподіванки. Це вже другий прокат в кінотеатрі, відвідуваність приблизно така сама, як й першого разу", — зазначив він.

"20 днів у Маріуполі" знову на екранах Дніпра: що кажуть глядачі та скільки ще можна подивитися стрічку
"20 днів у Маріуполі" знову на екранах Дніпра. Суспільне Дніпро

Наразі оскароносний фільм "20 днів у Маріуполі" більше не доступний для перегляду онлайн. Подивитися стрічку можна лише в кінотеатрах. Фільм у Дніпрі показуватимуть до 20 березня включно.

Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"

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