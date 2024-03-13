У Сумах оголосили дні жалоби 14 та 15 березня

14 та 15 березня оголосили дні жалоби в Сумах за загиблими через влучання безпілотника в сумську п'ятиповерхівку.

Про це повідомили в Сумській міськраді.

13 березня близько 1:30 в будинок влучив російський безпілотник. Близько 13:08 рятувальники ДСНС дістали з-під завалів п'ятиповерхівки тіло однієї загиблої людини. Потім відомо про двох загиблих людей.

Фото: Суспільне Суми

Працівники ДСНС врятували десять людей, з них п'ятьох діставали із-під бетонних плит. За інформацією медпрацівників, за допомогою з травмами різної важкості звернулися 12 містян.

У будинку, в який влучив безпілотник, зруйновані чотири поверхи та понад півсотні пошкоджених квартир.

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