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П'ятьох людей діставали із-під бетонних плит. Як рятувальники працюють на місці влучання“шахеда” у Сумах
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П'ятьох людей діставали із-під бетонних плит. Як рятувальники працюють на місці влучання“шахеда” у Сумах

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П'ятьох людей рятувальники діставали з-під бетонних плит у Сумах на місці влучання “шахеда”. 8 людей травмовано. Про деталі рятувальної роботи розповів Суспільному Олег Стрілка, речник ДСНС у Сумській області.

Вдалось врятувати 10 людей, з них вісім отримали травми, з 10 врятованих - 5 потрібно було діставати з під бетонних плит, повідомили в ДСНС.

П'ятьох людей діставали із під бетонних плит. Як рятувальники працюють на місці удару “шахеда” у Сумах
Фото: Суспільне Суми

"Сила удару була велика, руйнування уже великі одного під'їзду практично немає, в людей меблі, побутова техніка, багато дерев'яних конструкцій і під цими завалами воно періодично спалахує. Плюс піддуває вітер і тому відбуваються такі осередки горіння", — говорить Олег Стрілка.

П'ятьох людей діставали із під бетонних плит. Як рятувальники працюють на місці удару “шахеда” у Сумах
Фото: Суспільне Суми
"Ситуація була дуже складна в перші хвилини, та й зараз ви бачите багато нюансів. Коли приїхали були величезні руйнування, багато осередків руйнування, тому потрібно було і ліквідовувати загоряння і проводити пошукові роботи і за допомогою спеціальної техніки розбирати будівельні конструкції, розрізати бетонні плити, аби дістати з під них людей", — додає речник ДСНС Сумщини.
П'ятьох людей діставали із під бетонних плит. Як рятувальники працюють на місці удару “шахеда” у Сумах
П'ятьох людей діставали із під бетонних плит. Як рятувальники працюють на місці удару “шахеда” у Сумах. Фото: Суспільне Суми

До пункту незламності звернулося 120 людей, говорить Олег Стрілка.

П'ятьох людей діставали із під бетонних плит. Як рятувальники працюють на місці удару “шахеда” у Сумах
Фото: Суспільне Суми

З 7 години ранку тут встановили важку техніку інженерну, крани для того аби розбирати ці всі завали. За попередньою інформацією там все ж таки можуть знаходитись люди й буквально пів години тому нашим співробітникам ДСНС вдалось дістати тіло чоловіка. За попередньою інформацією, він 1939 року народження.

П'ятьох людей діставали із під бетонних плит. Як рятувальники працюють на місці удару “шахеда” у Сумах
Фото: Суспільне Суми

Наразі розбір завалів триває, додав Олег Стрілка.

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