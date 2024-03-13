П'ятьох людей рятувальники діставали з-під бетонних плит у Сумах на місці влучання “шахеда”. 8 людей травмовано. Про деталі рятувальної роботи розповів Суспільному Олег Стрілка, речник ДСНС у Сумській області.

Вдалось врятувати 10 людей, з них вісім отримали травми, з 10 врятованих - 5 потрібно було діставати з під бетонних плит, повідомили в ДСНС.

Фото: Суспільне Суми

"Сила удару була велика, руйнування уже великі одного під'їзду практично немає, в людей меблі, побутова техніка, багато дерев'яних конструкцій і під цими завалами воно періодично спалахує. Плюс піддуває вітер і тому відбуваються такі осередки горіння", — говорить Олег Стрілка.

Фото: Суспільне Суми

"Ситуація була дуже складна в перші хвилини, та й зараз ви бачите багато нюансів. Коли приїхали були величезні руйнування, багато осередків руйнування, тому потрібно було і ліквідовувати загоряння і проводити пошукові роботи і за допомогою спеціальної техніки розбирати будівельні конструкції, розрізати бетонні плити, аби дістати з під них людей", — додає речник ДСНС Сумщини.

П'ятьох людей діставали із під бетонних плит. Як рятувальники працюють на місці удару “шахеда” у Сумах. Фото: Суспільне Суми

До пункту незламності звернулося 120 людей, говорить Олег Стрілка.

Фото: Суспільне Суми

З 7 години ранку тут встановили важку техніку інженерну, крани для того аби розбирати ці всі завали. За попередньою інформацією там все ж таки можуть знаходитись люди й буквально пів години тому нашим співробітникам ДСНС вдалось дістати тіло чоловіка. За попередньою інформацією, він 1939 року народження.

Фото: Суспільне Суми

Наразі розбір завалів триває, додав Олег Стрілка.

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