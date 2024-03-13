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Київ отримав нагороду Transport Ticketing за впровадження сервісів мобільності
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Київ отримав нагороду Transport Ticketing за впровадження сервісів мобільності

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Transport Ticketing Global
Нагорода. Фото: Петро Оленич / Facebook

Столицю України відзначили на міжнародній конференції Transport Ticketing Global у Лондоні.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Київ переміг у номінації "Найкраща ініціатива сервісу мобільності — створення екосистеми мобільних сервісів для майбутнього".

Оленич пояснив, що місто отримало нагороду за розробку та впровадження комплексної екосистеми (MaaS), яка поєднує різні види оплати транспортних послуг, сервіси паркування та моніторинг руху громадського транспорту в "Київ Цифровий".

Столиця перша в Україні повністю відмовилась від паперових талонів для проїзду в громадському транспорті.

Transport Ticketing Global зібрала 250 компаній транспортної індустрії з усього світу, щоб відзначити новаторські рішення в обслуговуванні пасажирів.

Що відомо про застосунок "Київ Цифровий"

"Київ Цифровий" — мобільний застосунок, створений у 2021 році на заміну Kyiv Smart City.

Протягом 2022 року в застосунку "Київ Цифровий" з'явилося 7 нових функцій. Зокрема, фахівці увімкнули оплату банківською карткою та гаджетами з NFC на всіх маршрутах і видах комунального громадського транспорту.

16 листопада 2022 року столиця отримала нагороду World Smart City Award Special Recognition за міський застосунок "Київ Цифровий". Нагородження відбулося на конгресі Smart City Expo в Барселоні.

У березні команда "Київ Цифровий" разом з військовими запустила платформу для допомоги силам ППО Києва — "Безпечне небо". Там збирають кошти на техніку для ЗСУ.

У додатку є спеціальна мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету. Також розробники додали нову функцію: тепер у застосунку можна поскаржитись не лише на недоступні укриття, а й на їх незадовільний стан.

Ще у "Київ Цифровий" з'явились підказки про закриті вестибюлі метро та відновився запис до ЦНАПів.

Тепер у "Київ Цифровий" можна підтвердити обліковий запис не лише через BankID, а й за допомогою додатку "Дія". Для цього користувачу потрібно мати ID-картку чи закордонний паспорт у застосунку.

Міський застосунок "Київ Цифровий" розпочинає бета-тестування сервісу для голів Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). У сервісі можна буде отримати інформацію про ОСББ, корисні контакти, сповіщення про збори, відкриті голосування та одразу взяти в них участь онлайн.

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