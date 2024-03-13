Розклад фунікулера та мапа виходів з метро: що додали в "Київ Цифровий"

"Київ Цифровий" додав інформацію про роботу фунікулера, а також мапу виходів зі станцій метро та наявність ліфтів для маломобільних груп населення.

Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Тепер користувачі додатку бачитимуть станції фунікулера, зможуть дізнаватися розклад його роботи та вартість проїзду.

Ще в оновленні з'явилась мапа виходів зі станцій метро: відкриті відмічені номерами, а закриті — сірими знаками.

Також додали дані про ліфти в підземці для маломобільних груп населення. Зараз вони є на "Голосіївській", "Васильківській", "Виставковковому центрі", "Іподромі", "Теремках", "Червоному хуторі" та "Святошині".

"Тепер користувачі зможуть швидко орієнтуватися й планувати свої маршрути", — запевняють розробники.

Що відомо про застосунок "Київ Цифровий"

"Київ Цифровий" — мобільний застосунок, створений у 2021 році на заміну Kyiv Smart City.

Протягом 2022 року в застосунку "Київ Цифровий" з'явилося 7 нових функцій. Зокрема, фахівці увімкнули оплату банківською карткою та гаджетами з NFC на всіх маршрутах і видах комунального громадського транспорту.

16 листопада 2022 року столиця отримала нагороду World Smart City Award Special Recognition за міський застосунок "Київ Цифровий". Нагородження відбулося на конгресі Smart City Expo в Барселоні.

У березні команда "Київ Цифровий" разом з військовими запустила платформу для допомоги силам ППО Києва — "Безпечне небо". Там збирають кошти на техніку для ЗСУ.

У додатку є спеціальна мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету. Також розробники додали нову функцію: тепер у застосунку можна поскаржитись не лише на недоступні укриття, а й на їх незадовільний стан.

Ще у "Київ Цифровий" з'явились підказки про закриті вестибюлі метро та відновився запис до ЦНАПів.

Тепер у "Київ Цифровий" можна підтвердити обліковий запис не лише через BankID, а й за допомогою додатку "Дія". Для цього користувачу потрібно мати ID-картку чи закордонний паспорт у застосунку.

Міський застосунок "Київ Цифровий" розпочинає бета-тестування сервісу для голів Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). У сервісі можна буде отримати інформацію про ОСББ, корисні контакти, сповіщення про збори, відкриті голосування та одразу взяти в них участь онлайн.