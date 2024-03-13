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“Книжковий релакс, психологічна підтримка та бібліотерапія”: як у Вінниці реалізовують соціальний проєкт
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“Книжковий релакс, психологічна підтримка та бібліотерапія”: як у Вінниці реалізовують соціальний проєкт

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60 дітей та 40 дорослих взяли участь у проєкті “Книжковий релакс, психологічна підтримка та бібліотерапія”. Стартував такий у Вінниці на початку року. У рамках проєкту, зокрема, організували безкоштовні заняття з пісочної анімації.

“Книжковий релакс, психологічна підтримка та бібліотерапія”: як у Вінниці реалізовують соціальний проєкт
Фото: Суспільне Вінниця

Проводять їх у приміщенні міської бібліотеки ім. Бевза. Про це Суспільному розповіла директорка закладу Олена Заквацька.

Ми написали проєкт, підтримали міжнародні партнери. Ми акцент робимо на внутрішньо переміщених особах, родинах загиблих військовослужбовців, дітей та дорослих з інвалідністю”, — сказала Олена Заквацька.
“Книжковий релакс, психологічна підтримка та бібліотерапія”: як у Вінниці реалізовують соціальний проєкт
Фото: Суспільне Вінниця

13 березня заняття з пісочної анімації провели для людей з інвалідністю. У рамках проєкту у бібліотеці встановили вісім столів для малювання піском. Їх надав благодійний фонд, сказала Заквацька.

“Книжковий релакс, психологічна підтримка та бібліотерапія”: як у Вінниці реалізовують соціальний проєкт
Фото: Суспільне Вінниця
Це релаксація. Пісок приємний на дотик. Можна зробити неповторну картину, розвивати в дітей творчість і моторику. Це покращує моральний стан і настрій”, — сказала тренерка з пісочної анімації Марина Алісова.
“Книжковий релакс, психологічна підтримка та бібліотерапія”: як у Вінниці реалізовують соціальний проєкт
Фото: Суспільне Вінниця

Серед учасників заняття — 20-річний Богдан Горовенко. Суспільному хлопець розповів, що піском малює вперше. У юнака — ДЦП. Пісочна анімація допомагає йому емоційно розвантажитись.

Коли я малюю піском, то я відчуваю спокій”, — розповів Богдан.
“Книжковий релакс, психологічна підтримка та бібліотерапія”: як у Вінниці реалізовують соціальний проєкт
Фото: Суспільне Вінниця

Соціальна педагогиня центру "Гармонія" Оксана Крижанівська сказала нам, що заняття з пісочної анімації — це додаткова соціалізація та привід поспілкуватися. Долучитися можуть усі охочі, попередньо зареєструвавшися на сторінці бібліотеки в соцмережах.

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