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У Вінниці збирають на макулатуру книги російських авторів
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У Вінниці збирають на макулатуру книги російських авторів

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У Вінниці збирають російську літературу, щоб здати на макулатуру та закупити допомогу для мобільно-вогневих груп підрозділів ППО "Центр".

Приймають, як пакунки, так і по декілька книг, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.

"Макулатура – це не сміття, а досить цінний ресурс, який дозволяє зберегти якомога більше дерев, а отже – і довкілля. Наші партнери з благодійного фонду "Гуркіт" ініціювали цей збір з благодійною метою і ми сподіваємося, що це принесе користь як військовим, які обороняють нас, так і природі", – розповіла директорка департаменту відновлення та розвитку ВМР Ольга Ремешевська Ольга Ремешевська.

За словами директора благодійного фонду "Гуркіт" Владислава Самойленка, наразі організація проводить збір коштів для комплектації та забезпечення 10 мобільно-вогневих груп підрозділів ППО "Центр". Вони здійснюють захист повітряного простору Вінницької, Черкаської, Кіровоградської областей.

"Одним з ідеологічних компонентів такого збору є отримання застарілої, пропагандистської, імперської та іншої російськомовної літератури, а також просто застарілої макулатури для подальшої переробки і долучення виручених коштів на ППО. У партнерстві з видавництвом Vivat ми проводимо національну акцію зі збору такої макулатури в десяти містах України, серед яких є і Вінниця", — каже Владислав Самойленко.

Акція триватиме до 31 березня 2024 року. Літературу приймають з вівторка по неділю з 14:00 до 20:00 за адресою: вулиця Григорія Сковороди, 25 (вхід із задньої сторони будинку).

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